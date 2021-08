Visita guiada no Complexo da Praça Santuário reabre nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (16), o público já poderá participar das visitas guiadas pelo Complexo da Praça Santuário, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Grupos de até dez pessoas poderão fazer um circuito histórico que dura cerca de 40 minutos. Os passeios haviam sido paralisados por causa da covid-19. As visitas seguem todas as normas de segurança impostas pelos órgãos de saúde. O objetivo é estimular e investir no turismo religioso local.

O circuito do passeio passa por cinco lugares históricos, que possibilita ao visitante entender um pouco mais a história que envolve o Círio de Nazaré. O primeiro local a ser visitado é o Memória de Nazaré. Ele abriga uma exposição permanente que conta a história da fé e da devoção mariana e tem seu maior momento no Círio. O espaço aproxima os fiéis da história do Círio, dispõe desde as mais curiosas até as mais grandiosas demonstrações de agradecimento à santa.

Já o segundo local é a Basílica Santuário de Nazaré, que foi edificada em 1861. Possui cinco naves divididas em 36 colunas de granito italiano, 53 vitrais franceses, 65 ilustrações em mosaico italiano, 15 estátuas de mármore, três grandes portas de bronze e nove sinos de bronze, que compõem o interior da igreja, onde é possível ver diversos detalhes de mármore colorido, como nas igrejas de Florença.

Outro lugar que a visita dispõe é a Estação dos Carros Padre Luciano Brambilla, que recentemente foi revitalizada. Este local abriga os carros com objetos de diversas promessas que os fiéis colocam na procissão do Círio. A Berlinda em que a santa faz o trajeto do Círio também fica exposta neste local. Após a reforma, o espaço passou a se chamar Padre Luciano Brambilla, uma homenagem ao religioso que dedicou sua vida e missão à Nossa Senhora de Nazaré.

Há também a capela do Bom Pastor, onde o visitante pode conhecer um pouco mais sobre a pintura sacra. Na igreja há pinturas que representam o novo e o velho testamento.

O visitante pode adquirir produtos religiosos ao final do passeio. O circuito encerra na loja Lírio Mimoso. O espaço oferece uma variedade de produtos como: livros, bíblias, camisetas, imagens, produtos oficiais da Basílica Santuário de Nazaré. Há também um espaço dedicado ao Patrono da Igreja, por conta do Ano de São José, convocado pelo Papa Francisco.

“É importante lembrar que a pessoa só pode visitar certos lugares aqui com o auxílio de um guia ou estagiário de turismo da Basílica. A pessoa pode começar do ponto que ela quiser. Alguns locais deixamos a pessoa lá para um momento de adoração e reflexão, como a capela e a basílica ”, explica Janiscleia Jaques, turismóloga da Basílica.

A Basílica Santuário de Nazaré é um dos ícones da devoção mariana no Estado e conta com o apoio da Pastoral do Turismo, responsável pela recepção de pessoas do mundo todo. Para realizar o passeio, o público deve fazer agendamento via telefone (4009-8481) ou ainda adquirir ingressos no local. A entrada para o circuito total custa R$10. Para quem quer conhecer apenas um local, a entrada é R$ 5. O espaço oferece gratuidade para idosos e meia entrada para estudantes

