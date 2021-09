Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reforça fé de colaboradores do Grupo O Liberal

Em um misto de expectativa, emoção e gratidão, colaboradores do Grupo O Liberal receberam, nesta quarta-feira (22), a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Os diretores da empresa, Ronaldo, Rosângela, Rose e Ângela Maiorana participaram da celebração, na sede do jornal, no bairro do Marco. A visita da imagem da padroeira dos paraenses acontece há mais de 20 anos no prédio-sede do Grupo, em colaboração com a Arquidiocese de Belém e da Diretoria da Festa de Nazaré.

As visitas da imagem Peregrina integram a programação anual alusiva ao Círio, que este ano tem como tema "O evangelho da família na casa de Maria". Antes da chegada da Santa, a ansiedade tomou conta do agente de portaria Raimundo Melo. “Eu trabalho no O Liberal há 17 anos e toda vez que ela nos faz essa visita eu fico com ansiedade em recebê-la. Melhor ainda é estar aqui e ver as pessoas chegando para agradecer e exaltar a Virgem de Nazaré. Este ano eu só tenho agradecimentos pela minha saúde e da minha família. O pedido que está nos nossos corações é que essa pandemia acabe logo para que o Círio volte a ser como antes”, destaca Raimundo Melo.

A celebração foi presidida pelo padre, Wiremberg Silva, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Ananindeua, e contou com a presença do saxofonista Valdison Silva, que ficou responsável pela parte musical da programação.

As pessoas presentes aproveitaram para renovar os pedidos e agradecer as bênçãos alcançadas. É o caso da funcionária pública municipal Luciane Soares, de 56 anos. Ela mora perto do O Liberal e nunca conseguia acompanhar a celebração da visita. “Esta é a minha primeira vez aqui, sempre tive muita vontade de acompanhar a celebração para agradecer um milagre na minha vida. Minha cunhada quando engravidou fez uma ultrassom e o médico disse que a criança não resistiria por muito tempo. Consagrei ele a Virgem de Nazaré e a gravidez seguiu e hoje o meu sobrinho tem cinco anos. O meu sonho é trazer ele aqui na próxima visita, pois ele tem uma conexão muito grande com a padroeira. Eu fico feliz de compartilhar com ele essa fé”, ressalta Luciane Soares.

"É uma emoção muito grande trabalhar em um local que a gente possa receber Nossa Senhora. Aproveito o momento para agradecer todas as graças que já alcancei até aqui. Mesmo que não tenhamos procissão, o Círio é um momento de fé para nós católicos. Momento significativo pelo qual estou ansiosa", relata Painah Silva, estagiária do grupo.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidades)