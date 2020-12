Procura pelo feriadão de ano novo já é grande nos terminais de Belém

A manhã desta quarta-feira (30) registra movimento intenso nos terminais de passageiros de Belém. Só neste fim de ano, 27 mil passageiros são esperados apenas no Terminal Hidroviário de Belém (THB), em busca de destinos para as festas de fim de ano, aponta a administração do terminal. Esse número é 10% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando cerca de 30 mil usuários transitaram pelo local. Os destinos mais procurados são os municípios do arquipélago do Marajó (Soure, Salvaterra, porto Camará, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras), além da cidade de Macapá, no Amapá.

Nessa quarta, a procura é grande no Terminal Rodoviário de Belém. Para as festas de ano novo, a expectativa do terminal rodoviário de Belém é de 3.800 passageiros embarcados. Essa quantidade é 44% menor que a registrada no mesmo período do ano passado, avalia a Sinart, empresa que administra esse espaço.

Entre as viagens intermunicipais, os destinos mais procurados são Mosqueiro, Bragança, Salina, Marudá e Vigia. E, para fora do Estado, São Luís, Fortaleza, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.

Salinas no roteiro



Há muita procura pelas passagens para Salinas. É para esse município que o auxiliar de almoxarifado Danilo Corvina, 28 anos, vai viajar a passeio. “Vou conhecer pontos turísticos, as praias. Lazer mesmo com a família e o réveillon”, disse. Ele afirmou que vai usar máscara e procurar manter distanciamento social. “A gente vê que é um pouco complicado. Tudo mundo naquele alvoroço, querendo sair de casa, se movimentar, ver a família”, disse.

Ele observou que o terminal rodoviário está muito movimentado. “As tarifas estão abusivas. As empresas estão se aproveitando dessa carência que a gente tá tendo. As pessoas estão naquele alvoroço de se movimentar, de querer ver as famílias e os preços estão fora do normal. E a população acaba pagando porque querendo ou não querem sair e se divertir. Mas com segurança. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde”, acrescentou Danilo.

A estudante Bianca Zaia, 19 anos, vai para Curuçá para ver a família e os amigos. Pretende voltar dia 4 de janeiro. Ela afirmou que vai usar máscara e álcool em gel e manter distanciamento, sobretudo daquelas pessoas com quem não convive todos os dias. “E ter muito cuidado com a pandemia. Não dá para entrar o ano já com uma doença”, disse.

Terminal Hidroviário espera 27 mil pesoas neste fim de semana (Ivan Duarte)

Terminal Hidroviário tem procura intensa



Entre as várias pessoas que procuraram na manhã desta quarta o Terminal Hidroviário de Belém, estava o eletricista José Luiz Gonçalves, de 62 anos. ele vai passar o fim de ano em Soure, no Marajó. “Vou rever a família e descansar”, disse. A previsão dele de retorno a Belém é no dia 3 de janeiro. José Luiz também disse que está adotando todos os cuidados sanitários. “Tem que se precaver, ficar protegido o tempo inteiro”, contou. “É necessário que se use máscara e evite aglomeração. E não ficar perto de quem tá gripado ou com febre”, acrescentou.

A professora Raíssa Cardoso, 26 anos, também estava no Terminal Hidroviário. Ela vai passar o réveillon em Ponta de Pedras, também no Marajó. Ela e os amigos alugaram uma casa à beira da praia. Raíssa falou sobre os cuidados sanitários durante a pandemia. “Primeiro, sempre usar máscara e álcool em gel na mão", disse. Lá, as festas não vão ocorrer. A gente fez uma seleção de amigos que são mais próximos para não aglomerar muito. A casa é alugada para somente algumas pessoas”, contou. “Não pretendo voltar tão cedo. Vou ficar um bom tempo pra lá curtindo o resto do mês”, acrescentou.

Companhia de Portos e Hidrovias pede prudência



Como medida preventiva, a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) pede prudência aos usuários que vão viajar, respeitando o distanciamento social e atentando para medidas de higiene são cuidados fundamentais para evitar a covid-19, tanto nas dependências do terminal quanto no interior das embarcações. Presidente da companhia, Abraão Benassuly disse que o THB está preparado para dar suporte aos usuários. "Estamos preparados para atender os usuários com conforto e segurança, cumprindo todos os protocolos de saúde. Nós estamos higienizando constantemente o espaço, então pedimos que todos os passageiros utilizem máscaras e álcool gel, que se cuidem nas festas de fim de ano para evitar contaminações", afirmou.

Como medida preventiva, desde o início da pandemia do novo coronavírus, a CPH disponibilizou álcool em gel para os usuários próximos aos guichês, banheiros, guarda-volume e caixa eletrônico. Todos os usuários que chegam ou partem via THB passam por aferição de temperatura e são orientados por técnicos em saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre a covid-19.

Fiscais da Companhia também utilizam máscaras, luvas, e fazem o uso de álcool em gel para atender aos passageiros. Além disso, foram afixados cartazes sobre dicas de prevenção da doença por todo o espaço e o sistema de som do THB orienta, minuto a minuto, para que os passageiros cumpram o distanciamento de segurança e utilizem máscaras. O THB vai funcionar normalmente durante as festas de fim de ano, no horário de 6 às 20 horas.