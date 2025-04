Vigília Pascal: Arquidiocese de Belém realiza celebração mais longa da Igreja Católica neste sábado

No próximo sábado (19), a Arquidiocese de Belém realiza a Vigília Pascal, considerada a celebração litúrgica mais solene e longa da Igreja Católica, com cerca de quatro horas de duração. Presente em todas as 109 paróquias da Arquidiocese, a cerimônia será conduzida por párocos e vigários, marcando o ponto alto do Tríduo Pascal com o anúncio da ressurreição de Jesus Cristo.

Na Catedral Metropolitana de Belém, a celebração será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, às 20h. Após a Missa, os fiéis seguirão em procissão com o Cristo Ressuscitado ao redor da Praça Frei Caetano Brandão. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Também às 19h, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese, Dom Paulo Andreolli, presidirá a celebração na Paróquia Rainha da Paz, no bairro do Bengui.

A Vigília Pascal é dividida em quatro partes: Celebração da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística. A cerimônia tem início em ambiente externo, no escuro, ao redor de uma fogueira, onde se acende o Círio Pascal, simbolizando o Cristo como Luz do mundo. Durante a celebração, são proclamadas nove leituras bíblicas que percorrem a história da salvação da humanidade.

VEJA MAIS

É nesta ocasião que se anuncia solenemente a Páscoa e que as hóstias consagradas retornam aos sacrários das igrejas, um gesto simbólico que recorda a presença viva de Jesus Cristo após sua ressurreição. Também se tornou então, pela primeira vez desde a Quarta-feira de Cinzas, o cântico do "Aleluia", em tom solene.

Confira os horários de Vigília Pascal em paróquias da Arquidiocese de Belém:

18h

Paróquia Ascensão do Senhor

18h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

19h

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia

Paróquia Nossa Senhora do Livramento

Paróquia Santo André Apóstolo

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Paróquia São Francisco – Tapanã

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

Paróquia São Jorge

Paróquia Arcanjo São Miguel

Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá

Paróquia Santa Edwiges

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Jurunas

Paróquia São José – Doca

19h30

Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Paróquia Transfiguração do Senhor

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus

20h

Catedral Metropolitana de Belém

Paróquia Santa Luzia – Jurunas

Paróquia São Benedito

Paróquia Imaculada Conceição – Outeiro