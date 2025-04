Via Sacra: entenda o significado e o que representa cada uma das 14 estações

A Via-Sacra (ou "Caminho da Cruz") é uma das tradições mais profundas da Sexta-Feira Santa, permitindo aos fiéis acompanhar os últimos momentos de Jesus Cristo, desde sua condenação até a crucificação e sepultamento. Composta por 14 estações, essa prática ajuda os cristãos a meditarem sobre o sofrimento de Jesus e o significado de seu sacrifício.

O que é a Via Sacra?

A Via-Sacra é uma devoção cristã que remonta aos primeiros séculos, quando peregrinos visitavam Jerusalém para percorrer o caminho que Jesus fez carregando a cruz. Com o tempo, a prática se espalhou pelo mundo, e as 14 estações foram estabelecidas para representar os principais eventos da Paixão de Cristo.

VEJA MAIS

Como rezar a Via Sacra?

Pode ser feita individualmente ou em comunidade (igrejas costumam realizar procissões).

Em cada estação, lê-se uma passagem bíblica, faz-se uma breve meditação e uma oração.

Muitos fiéis cantam ladainhas ou mantêm momentos de silêncio entre as estações.

Quais são as 14 estações da Via Sacra e o que elas significam

A seguir, confira o significado de cada estação da Via Sacra:

1ª Estação: Jesus é condenado à morte

Pilatos, pressionado pela multidão, decide condenar Jesus à morte, mesmo sem encontrar culpa nele. Essa estação lembra a injustiça sofrida por Cristo e convida à reflexão sobre as injustiças no mundo de hoje.

2ª Estação: Jesus carrega a cruz

Jesus recebe a cruz que deverá carregar até o Calvário. Representa o início de sua jornada de sofrimento e a aceitação de sua missão com amor e obediência.

3ª Estação: Jesus cai pela primeira vez

Sobrecarregado pelo peso da cruz, Jesus cai. Essa estação simboliza a fragilidade humana e a força necessária para continuar mesmo após as quedas.

4ª Estação: Jesus encontra sua Mãe

Jesus se encontra com Maria no caminho. Esse momento comovente mostra o amor e a dor de uma mãe diante do sofrimento do filho, reforçando o valor da compaixão e da presença familiar.

5ª Estação: Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz

Um homem chamado Simão é forçado pelos soldados a ajudar Jesus. A estação representa a importância da solidariedade e de ajudar quem sofre.

6ª Estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus

Uma mulher chamada Verônica limpa o rosto de Jesus com um pano, no qual a imagem de seu rosto teria ficado impressa. Essa estação celebra a coragem e a misericórdia diante do sofrimento.

7ª Estação: Jesus cai pela segunda vez

Novamente exausto, Jesus cai pela segunda vez. Isso mostra que o caminho é difícil, mas também que a perseverança é necessária para seguir adiante.

8ª Estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém

Mesmo em dor, Jesus se preocupa com as mulheres que choram por ele. Ele as exorta a pensarem também em si mesmas e em seus filhos. Essa estação destaca o olhar compassivo de Cristo, mesmo em meio à dor.

9ª Estação: Jesus cai pela terceira vez

Perto do fim, Jesus cai pela terceira vez. Essa última queda reforça a dimensão do sofrimento físico e espiritual que Ele enfrenta por amor à humanidade.

10ª Estação: Jesus é despido de suas vestes

Ao chegar ao Calvário, Jesus é despojado de suas roupas, sofrendo mais humilhação. A estação lembra o esvaziamento total de Cristo e a entrega completa de si.

11ª Estação: Jesus é pregado na cruz

Jesus é cravado na cruz, ato que marca o ápice da dor física. Representa a entrega total por amor e o sofrimento redentor.

12ª Estação: Jesus morre na cruz

Na cruz, Jesus entrega seu espírito ao Pai. Esta é uma das estações mais comoventes, lembrando o sacrifício máximo de Cristo para a salvação da humanidade.

13ª Estação: Jesus é descido da cruz

Após sua morte, o corpo de Jesus é retirado da cruz e colocado nos braços de Maria. Um momento de dor, mas também de esperança, pois se aproxima a ressurreição.

14ª Estação: Jesus é sepultado

O corpo de Jesus é colocado no túmulo. A última estação simboliza o fim da caminhada da cruz, mas também antecipa a vitória sobre a morte, celebrada na Páscoa.