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Vigília de Pentecostes 2026 será realizada neste sábado (23); confira a programação

A celebração recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria

O Liberal
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Vigília de Pentecostes. (Foto: Sandro Barbosa)

Celebração cristã realizada 50 dias após o domingo de Páscoa, a Vigília de Pentecostes 2026 será realizada neste sábado (23), em Belém. A programação irá ocorrer na Praça Santuário e reunirá toda a Arquidiocese de Belém, com o tema "O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós” (Rm 5,5). O evento inicia a partir das 14h30.

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São esperados sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, vocacionados e fiéis vindos das paróquias, áreas missionárias, reitorias, pastorais, movimentos, grupos e serviços arquidiocesanos. A celebração recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, cinquenta dias após a ressurreição de Jesus Cristo, marcando o nascimento missionário da Igreja.

A Vigília de Pentecostes, celebrada na noite que antecede a solenidade litúrgica, é tradicionalmente marcada pela oração, adoração, louvor e profunda experiência de comunhão e renovação espiritual. 

Momento simbólico

Este ano, a Arquidiocese de Belém comemora 120 anos da elevação de Diocese de Belém à Arquidiocese, ocorrida em 1º de maio de 1906. Durante a Vigília, será celebrado o Sacramento da Crisma de 120 jovens e adultos, em referência ao jubileu da Arquidiocese, fortalecendo o compromisso missionário e evangelizador da Igreja na Amazônia.

Outro momento importante da programação será a convocação oficial da 10ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que será realizada pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, durante a conclusão da Vigília. A Assembleia deverá reunir representantes das diversas expressões pastorais da Arquidiocese para refletir sobre os caminhos da evangelização e da ação pastoral nos próximos anos.

Programação

A programação terá início às 14h30, com acolhida e animação na Praça Santuário. Ao longo da tarde e noite, os fiéis participarão da Hora da Misericórdia, momento especial em alusão aos 120 anos da Arquidiocese, testemunhos dos crismandos, Adoração ao Santíssimo Sacramento e, às 18h, da Santa Missa da Vigília de Pentecostes. 

14h30 – Acolhida e animação 

15h – Hora da Misericórdia 

15h30 – Especial 120 anos da Arquidiocese 

16h – Intervalo 

16h30 – Testemunhos dos crismandos 

17h – Adoração ao Santíssimo Sacramento 

18h – Santa Missa da Vigília de Pentecostes com a Crisma de 120 jovens e adultos

Serviço

Evento: Vigília de Pentecostes 2026

Tema: “O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós” (Rm 5,5)

Data: 23 de maio de 2026

Horário: A partir das 14h30

Local: Praça Santuário de Nazaré – Belém (PA)

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Palavras-chave

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Arquidiocese de Belém
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