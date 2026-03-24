Primeira diocese criada no Brasil pelo papa Leão XIV é oficializada; saiba onde é

A instalação oficial da Diocese de Baturité, no Ceará, ocorre nesta quarta-feira, 25. É a primeira diocese criada no Brasil pelo papa Leão XIV. O ato de criação da área episcopal foi assinado pelo pontífice no dia 1º de janeiro e nesta quarta-feira ocorrem as celebrações de instalação.

Desmembrada da arquidiocese de Fortaleza, a diocese de Baturité passa a abranger 14 municípios e 21 paróquias em uma área com um total de 298.221 habitantes. Leão XIV designou o bispo franciscano capuchinho dom Luís Gonzaga Silva Pepeu para dirigir a nova divisão territorial e administrativa da Igreja.

A diocese de Baturité abrange os seguintes municípios em mais de 7 mil quilômetros quadrados:

Acarape Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Canindé Caridade Guaramiranga Mulungu Pacoti Ocara Palmácia Paramoti Redenção

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como catedral da nova diocese. O templo é um dos mais importantes símbolos religiosos e culturais da região, com uma história ligada aos primórdios da ocupação e da evangelização do Maciço. A construção da igreja teve início em 1764 e foi concluída em 29 de novembro de 1784.

Também faz parte do território da Diocese de Baturité o Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, um dos maiores centros de peregrinação do Nordeste.

Dom Luís Gonzaga Pepeu nasceu em Caruaru (PE), no dia 18 de fevereiro de 1957. Foi arcebispo de Vitória da Conquista (BA), entre 2008 e 2019. Entre 2021 e o início de 2022 atuou em diferentes funções na Arquidiocese de Olinda e Recife, como vigário geral, presidente da Câmara Eclesiástica e moderador da Cúria Metropolitana. Também foi presidente regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e membro da comissão episcopal para a implementação do Acordo Brasil-Santa Sé. O bispo é professor de Direito Canônico.