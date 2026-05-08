VÍDEO: Nova Doca registra alagamento após forte chuva em Belém
Chuvas fortes provocaram transtornos no trânsito e deixaram vias cobertas pela água na capital paraense
A avenida Visconde de Souza Franco, a Nova Doca, ficou alagada durante a forte chuva que atingiu Belém na tarde e noite desta sexta-feira (8). Um registro feito próximo à rua Municipalidade mostra a pista completamente coberta pela água.
Motoristas e motociclistas enfrentaram dificuldades para trafegar pela área inundada, em meio aos transtornos provocados pelo temporal na capital paraense. Outros pontos da Grande Belém também registraram acúmulo de água ao longo da chuva.
Pará está sob alerta laranja para chuvas intensas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (8) um alerta laranja para o Pará devido ao risco de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso é válido até 23h59 e inclui a Região Metropolitana de Belém. Segundo o órgão, há previsão de:
- chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora;
- acumulado de até 100 milímetros por dia;
- ventos que podem chegar a 100 km/h.
O alerta também aponta risco de:
- alagamentos;
- queda de árvores;
- interrupção no fornecimento de energia elétrica;
- descargas elétricas.
Desde as 14h, a forte chuva já vinha causando impactos em Belém e Ananindeua, com registros de ruas inundadas e transtornos no trânsito em diferentes áreas da Região Metropolitana.
