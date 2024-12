Vídeo: Mulher mostra travessia 'tranquila' para a Ilha das Onças, em Barcarena

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao compartilhar no TikTok sua experiência "tranquila" ao atravessar a Baía do Guajará para comemorar o aniversário de uma amiga na Ilha das Onças, localizada no município de Barcarena, no Pará.

No vídeo publicado nas redes sociais de Blenda Arruda, é possível ver alguns trechos do trajeto de Belém até Barcarena. As imagens mostram o grupo de amigos viajando em um barco, que é frequentemente atingido por fortes ondas da baia agitada.

Nos comentários, diversos internautas interagiram com o post e compartilharam suas impressões sobre a experiência. Confira:

“Meu Deus, KKKKK! Nunca fui à Ilha das Onças, achei que a travessia era tranquila como a do Combu. Mas nessa época, a maré fica assim mesmo; deve ser isso”, comentou uma internauta. “Eu estava aclamando por todos os santos, kkk”, escreveu outro. “A festa já começou daí! 👏🏻😂”, brincou uma terceira.

Ilha das Onças

A Ilha das Onças está ligada geográfica e economicamente à capital do Pará, Belém, porém, pertence ao município de Barcarena. Para chegar até lá é necessário fazer uma travessia de barco, que sai do Porto Shalom (Rua Siqueira Mendes, 160), ao lado do bar Açaí Biruta, na Cidade Velha. O trajeto dura cerca de 30 minutos pelo rio Pará, onde já dá para curtir a brisa e o clima de natureza.

Quanto custa a passagem para a Ilha das Onças?

A passagem custa R$ 10 cada trecho, ou seja, R$ 20 ida e volta. Os embarques começam a partir das 10h e são feitos a cada uma hora, dependendo da lotação. Caso vá de carro particular até o porto, o local oferece um estacionamento próprio e cobra uma taxa de R$ 15 pelo serviço.