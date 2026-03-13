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VÍDEO: gato entra no motor de viatura da Guarda Municipal e trânsito é parado em Belém

Agentes interromperam circulação de veículos para retirar o animal com segurança

Hannah Franco
fonte

Filhote de gato invade motor de viatura e faz agentes pararem trânsito para salvamento; confira. (Reproduçãos/Instagram)

Um filhote de gato mobilizou agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) na manhã desta sexta-feira (13) após entrar no compartimento do motor de uma viatura de trânsito da corporação. A situação obrigou os agentes a interromper temporariamente a circulação de veículos para garantir o resgate seguro do animal. O local exato da ocorrência não foi informado, mas o momento do salvamento foi registrado em vídeo.

😺 De acordo com as informações divulgadas, o filhote entrou dentro do motor da viatura e ficou preso na estrutura do veículo. Para evitar qualquer risco ao animal, os agentes decidiram parar o trânsito e não movimentar o carro até que o gato fosse retirado. A ação durou cerca de 20 minutos e contou com várias tentativas até que o pequeno animal fosse finalmente retirado sem ferimentos.

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Durante o resgate, um homem que estava no local ajudou os agentes e acabou adotando o filhote após o salvamento. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o gato aparece sendo retirado do veículo e entregue ao novo tutor, aparentemente saudável.

Situações como essa são relativamente comuns, já que gatos costumam se abrigar no compartimento do motor de carros. O local pode oferecer calor residual, abrigo contra chuva e proteção contra possíveis predadores. Nos últimos dias, Belém tem registrado períodos de chuva e temperaturas mais amenas, o que pode levar animais a buscarem locais secos e aquecidos como refúgio.

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salvamento

gato resgatado
Belém
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