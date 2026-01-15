VÍDEO: fiscalização retira veículos estacionados irregularmente na avenida Marquês de Herval

Uma ação conjunta da Guarda Municipal de Belém e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) retirou, nesta quinta-feira (15/1), carros estacionados irregularmente na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. O trecho é conhecido por registrar, de forma recorrente, veículos parados sobre a calçada e o canteiro central, o que é proibido pela legislação de trânsito.

Durante a operação, agentes realizaram guinchamentos, principalmente de carros deixados por frequentadores de bares localizados ao longo da avenida. No momento da fiscalização, pessoas que estavam nos estabelecimentos chegaram a correr até os veículos ao perceberem a presença das equipes, numa tentativa de evitar que os automóveis fossem removidos.

Segundo relatos de quem circula pela área, o local já foi alvo de diversas denúncias por conta do estacionamento irregular, que compromete a passagem de pedestres e a segurança no trânsito.

A avenida Marquês de Herval é uma das vias de grande circulação no bairro da Pedreira, especialmente no período da noite, quando aumenta o movimento em bares e outros pontos de lazer da região.