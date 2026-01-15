Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: fiscalização retira veículos estacionados irregularmente na avenida Marquês de Herval

Ação flagrou veículos sobre calçadas e canteiro central no bairro da Pedreira

Hannah Franco
fonte

Carros são guinchados por estacionamento irregular na Marquês de Herval (O Liberal)

Uma ação conjunta da Guarda Municipal de Belém e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) retirou, nesta quinta-feira (15/1), carros estacionados irregularmente na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. O trecho é conhecido por registrar, de forma recorrente, veículos parados sobre a calçada e o canteiro central, o que é proibido pela legislação de trânsito.

Durante a operação, agentes realizaram guinchamentos, principalmente de carros deixados por frequentadores de bares localizados ao longo da avenida. No momento da fiscalização, pessoas que estavam nos estabelecimentos chegaram a correr até os veículos ao perceberem a presença das equipes, numa tentativa de evitar que os automóveis fossem removidos.

VEJA MAIS

image Saiba tudo sobre a nova linha de ônibus Outeiro–São Brás via nova ponte
Linha 857 começou a operar nesta semana, usa a ponte estaiada e conta com ônibus climatizados; confira o trajeto completo

image Trailers irregulares são removidos da Praça Brasil e da Doca, em Belém
Ação da Prefeitura integra a Operação Impactus e ocorreu após notificações por irregularidades e riscos à segurança

Segundo relatos de quem circula pela área, o local já foi alvo de diversas denúncias por conta do estacionamento irregular, que compromete a passagem de pedestres e a segurança no trânsito.

A avenida Marquês de Herval é uma das vias de grande circulação no bairro da Pedreira, especialmente no período da noite, quando aumenta o movimento em bares e outros pontos de lazer da região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fiscalização

detran

avenida marquês de herval
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

Histórias de Belém

Praça da República foi um cemitério? Entenda a história de um dos maiores cartões-postais de Belém

No aniversário de 410 anos de Belém, conheça a verdadeira história da Praça da República. Lenda conta que ali teria funcionado como um antigo cemitério, mas não é bem assim

12.01.26 18h29

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

Fogo

Incêndio no edifício Banna: fogo em apartamento no bairro de Nazaré provoca pânico em moradores

Caso aconteceu na noite de domingo (11); morador saiu pelo lado de fora do prédio para escapar das chamas

11.01.26 21h51

BELÉM

Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Um apartamento no edifício Banna, no bairro Nazaré, pegou fogo nesse domingo (11)

12.01.26 8h21

saúde pet

Belém amplia rede de saúde animal com Clínica de Triagem e Hospital Veterinário

Unidade gratuita vai classificar atendimentos e funcionar integrada ao Hospital Veterinário Municipal

13.01.26 20h15

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende pacote de projetos enviado por Igor Normando para a Câmara Municipal de Belém

A decisão liminar foi proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital e interrompe, temporariamente, a tramitação das matérias

12.01.26 18h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda