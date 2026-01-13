Capa Jornal Amazônia
Saiba tudo sobre a nova linha de ônibus Outeiro–São Brás via nova ponte

Linha 857 começou a operar nesta semana, usa a ponte estaiada e conta com ônibus climatizados; confira o trajeto completo

Hannah Franco
fonte

Outeiro ganha nova linha de ônibus até São Brás; veja trajeto completo (Alexandre Costa / Agência Pará)

Entrou em operação na última segunda-feira (12) a nova linha de ônibus Outeiro – São Brás (Via Nova Ponte), ampliando as opções de transporte público para moradores do distrito de Outeiro, em Belém. A linha marca a reativação da Linha 857, agora com trajeto realizado pela ponte estaiada que liga Outeiro a Icoaraci.

A nova operação ocorre poucos meses após a inauguração da Ponte Pastor Firmino Gouveia, em outubro de 2025. Com 507 metros de extensão, a estrutura substituiu a antiga travessia fluvial feita por balsas e embarcações, reduzindo de forma significativa o tempo de deslocamento entre os distritos.

A implantação da linha é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Setransbel) e a empresa Nova Marambaia. Segundo os órgãos envolvidos, a reativação da linha é definitiva.

O percurso liga diretamente o distrito de Outeiro ao terminal de São Brás, passando pela nova ponte estaiada e pela avenida Augusto Montenegro.

Quantos ônibus atendem a linha e como são os veículos?

A operação da Linha 857 conta com sete ônibus, sendo cinco deles climatizados, conhecidos como “geladões”. Esta é a primeira vez que o distrito de Outeiro passa a ser atendido por ônibus com ar-condicionado em uma linha regular.

Os veículos oferecem mais conforto térmico aos passageiros, especialmente em horários de maior movimento.

Qual é o trajeto da linha Outeiro–São Brás?

O percurso tem início no ramal do Itaiteua, em Outeiro. A linha segue por vias internas do distrito, acessa a ponte Pastor Firmino Gouveia, passa por Icoaraci e continua pela avenida Augusto Montenegro até o terminal de São Brás, utilizando o trajeto convencional da pista.

Onde fica o ponto final da linha?

O ponto final da linha 857 fica no ramal do Itaiteua, em Outeiro, atendendo moradores da região do Residencial Alphaville e áreas próximas.

Itinerário da linha 857 – Ida

  • Ramal do Itaiteua
  • Avenida Paulo Costa
  • Avenida Nossa Senhora da Conceição
  • Rua da Tranquilidade
  • Avenida Beira-Mar
  • Avenida BL-10
  • Ponte Pastor Firmino Gouveia
  • Rua 2 de Dezembro
  • Avenida Doutor Lopo de Castro
  • Rua 8 de Setembro
  • Avenida Augusto Montenegro
  • Integração Terminal Maracacuera
  • Avenida Augusto Montenegro
  • Rodovia Almirante Barroso
  • Avenida Governador José Malcher
  • Praça Araújo Martins

Itinerário da linha 857 – Volta

  • Avenida Almirante Barroso
  • Rodovia Augusto Montenegro
  • Integração Terminal Maracacuera
  • Rodovia Augusto Montenegro
  • Travessa São Roque
  • Rua 2 de Dezembro
  • Ponte Pastor Firmino Gouveia
  • Avenida BL-10
  • Avenida Beira-Mar
  • Rua da Tranquilidade
  • Avenida Nossa Senhora da Conceição
  • Avenida Paulo Costa
  • Ramal do Itaiteua 
