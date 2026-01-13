Saiba tudo sobre a nova linha de ônibus Outeiro–São Brás via nova ponte
Linha 857 começou a operar nesta semana, usa a ponte estaiada e conta com ônibus climatizados; confira o trajeto completo
Entrou em operação na última segunda-feira (12) a nova linha de ônibus Outeiro – São Brás (Via Nova Ponte), ampliando as opções de transporte público para moradores do distrito de Outeiro, em Belém. A linha marca a reativação da Linha 857, agora com trajeto realizado pela ponte estaiada que liga Outeiro a Icoaraci.
A nova operação ocorre poucos meses após a inauguração da Ponte Pastor Firmino Gouveia, em outubro de 2025. Com 507 metros de extensão, a estrutura substituiu a antiga travessia fluvial feita por balsas e embarcações, reduzindo de forma significativa o tempo de deslocamento entre os distritos.
A implantação da linha é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Setransbel) e a empresa Nova Marambaia. Segundo os órgãos envolvidos, a reativação da linha é definitiva.
O percurso liga diretamente o distrito de Outeiro ao terminal de São Brás, passando pela nova ponte estaiada e pela avenida Augusto Montenegro.
Quantos ônibus atendem a linha e como são os veículos?
A operação da Linha 857 conta com sete ônibus, sendo cinco deles climatizados, conhecidos como “geladões”. Esta é a primeira vez que o distrito de Outeiro passa a ser atendido por ônibus com ar-condicionado em uma linha regular.
Os veículos oferecem mais conforto térmico aos passageiros, especialmente em horários de maior movimento.
Qual é o trajeto da linha Outeiro–São Brás?
O percurso tem início no ramal do Itaiteua, em Outeiro. A linha segue por vias internas do distrito, acessa a ponte Pastor Firmino Gouveia, passa por Icoaraci e continua pela avenida Augusto Montenegro até o terminal de São Brás, utilizando o trajeto convencional da pista.
Onde fica o ponto final da linha?
O ponto final da linha 857 fica no ramal do Itaiteua, em Outeiro, atendendo moradores da região do Residencial Alphaville e áreas próximas.
Itinerário da linha 857 – Ida
- Ramal do Itaiteua
- Avenida Paulo Costa
- Avenida Nossa Senhora da Conceição
- Rua da Tranquilidade
- Avenida Beira-Mar
- Avenida BL-10
- Ponte Pastor Firmino Gouveia
- Rua 2 de Dezembro
- Avenida Doutor Lopo de Castro
- Rua 8 de Setembro
- Avenida Augusto Montenegro
- Integração Terminal Maracacuera
- Avenida Augusto Montenegro
- Rodovia Almirante Barroso
- Avenida Governador José Malcher
- Praça Araújo Martins
Itinerário da linha 857 – Volta
- Avenida Almirante Barroso
- Rodovia Augusto Montenegro
- Integração Terminal Maracacuera
- Rodovia Augusto Montenegro
- Travessa São Roque
- Rua 2 de Dezembro
- Ponte Pastor Firmino Gouveia
- Avenida BL-10
- Avenida Beira-Mar
- Rua da Tranquilidade
- Avenida Nossa Senhora da Conceição
- Avenida Paulo Costa
- Ramal do Itaiteua
