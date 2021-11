VÍDEO: Criança se afoga em piscina de condomínio em Belém ao tentar encher baldinho com água

Na tarde de terça-feira (16), câmeras de segurança flagraram o momento em que uma criança se afoga em uma piscina de um condomínio, em, Belém ao tentar encher um baldinho com água. O episódio serve de alerta para pais e responsáveis que residam em casas com piscina. As informações são do Ver-O-Fato.

No registro divulgado, mostra quando a criança corre com uma espécie de 'baldinho de praia' nas mãos em direção a piscina, mas, ao tentar encher o objeto, acaba caindo na água e se afogando. O momento foi percebido por uma das mulheres que estavam na casa, que logo correu para salvar o bebê.

Confira:

As imagens servem de alerta para famílias e mostram que, mesmo cercadas de adultos e com grade ao redor, em questões de segundos um acidente pode acontecer. Por isso, é sempre recomendado seguir as instruções do Corpo de Bombeiros que afirma nunca deixar crianças sozinhas, mesmo que ela saiba nadar, é um ponto crucial para evitar qualquer transtorno.

Outra medida de proteção incentivada pela corporação é monitorar as brincadeiras com baldes, já que é comum que crianças queiram brincar enchendo seus baldinhos, mas, por desequilíbrio, acabam caindo de cabeça na piscina. Manter grade de proteção e lona quando a piscina não estiver em uso também são medidas encorajadas para evitar que crianças se aproximem sem a supervisão.