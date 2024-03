VÍDEO: criança 'brinca' com adulto do lado de fora da janela de um prédio em Belém

Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (22), mostrando um homem que, supostamente, brincava de se esconder enquanto segurava uma criança pelo lado de fora da janela de um prédio no condomínio Torre Parnaso, localizado na avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém.

O registro da vizinhança circulou nas redes, chocando os internautas. Entre os comentários, muitos demostraram revolta com a atitude do homem: "Até agora sem acreditar que presenciei essa cena...que absurdo!", exclamou.

Alguns debateram sobre a presença da tela de proteção na janela do apartamento: "Como pode um apartamento com criança não ter telas de proteção?", questionou uma internauta. "Acho que tinha tela, do contrário teria caído. Aparentemente era um bebê!", respondeu outra usuária.

Perigos e medidas de segurança para crianças em residências com mais de um nível

Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o especialista Ronaldo Teixeira Silva, suboficial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e instrutor de emergência pré-hospitalar, alertou sobre os perigos e as medidas de segurança essenciais para famílias com crianças que residem em apartamentos ou casas com múltiplos níveis.

Conforme o especialista, em casas com mais de um andar, escadas, sacadas e janelas sem tela de proteção podem oferecer um risco potencialmente fatal para as crianças, mas adultos e idosos não estão livres desse tipo de ameaça.

Ele chama atenção também para outros fatores de risco à crianças nesses ambientes. "Apartamentos costumam ter inúmeros móveis de canto vivo e isso representa um grande risco para crianças, principalmente às menores por conta da altura. Tapetes e pisos escorregadios são outras ameaças, pois podem causar traumas graves pelos escorregões. Somado a isso, têm as plantas ornamentais, sobretudo as chamadas popularmente de “taja”, que possuem um princípio ativo altamente tóxico, podendo ser fatal: o Oxalato de Cálcio", afirma.

Em relação à segurança das janelas e sacadas em ambientes residenciais com crianças, é obrigatório que telas de segurança sejam instaladas. "Existem inúmeras empresas no mercado, procure escolher aquelas que apresentem certificação de qualidade do material e acompanhe sempre o instalador para averiguar se as mesmas foram bem fixadas. Por outro lado, evite que as crianças se dependurem nas telas, ela não foram feitas para isso", orienta.

O suboficial do CBMPA ressalta, ainda, como prevenir acidentes relacionados a quedas em escadas ou varandas. "As escadas deverão ter, na porção final de cada degrau, uma fita antiderrapante ou ranhuras antiderrapantes. Outra medida é sempre utilizar o corrimão, de preferência os dois, tendo ambas as mãos como apoio. Em varandas que sofram ação climática como a chuva, nunca permitir o acesso sem antes garantir que o piso esteja completamente seco. Quedas de mesmo nível podem produzir traumatismos cranianos graves ou fraturas em outras partes do corpo", explica.

"Em residências de mais de um nível, e com presença de crianças, melhor não permitir que as mesmas subam ou desçam as escadas sozinhas. Além de sempre evitar brincadeiras próximos a esses cenários. Se for possível, instalar, ainda que pareça deixar o ambiente não tão agradável esteticamente falando, um pequeno portão na escada. Principalmente se tiver crianças entre 1 e 4 anos, pois nesta faixa etária elas não conseguem ainda ter a noção de risco", completa.

O que fazer em casos de emergência

Em caso de emergência, o especialista informa sobre os procedimentos que os pais devem seguir para garantir a segurança de suas crianças até a chegada dos bombeiros. "Todos os pais deveriam conhecer os primeiros socorros de uma forma em geral. Sangramentos, choque elétrico e engasgos são tipos de traumas que podem levar à morte em pouco minutos. O ideal é manter a calma e ligar para o corpo de bombeiros ou o Samu, assim como ligar imediatamente para a portaria", pontua.

"Geralmente os porteiros são treinados em brigada de incêndio e isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Se você mora em apartamentos, exija de seu síndico que todos os funcionários sejam capacitados nessa área e como socorristas. Se possível, promova uma capacitação para todos os pais do prédio", conclui.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)