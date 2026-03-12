VÍDEO: ciclista carrega bicicleta no ombro após ciclofaixa ser ocupada na av. Arthur Bernardes
Vídeo gravado em Belém mostra motos e carros parados no espaço destinado aos ciclistas
Um vídeo gravado na avenida Arthur Bernardes, em Belém, mostra um ciclista carregando a própria bicicleta para atravessar um trecho da ciclofaixa. A situação foi registrada nas proximidades da Igreja do Perpétuo Socorro e passou a circular nas redes sociais.
Nas imagens, o homem aparece tentando utilizar o espaço destinado às bicicletas enquanto o semáforo da via permanece fechado. No entanto, o local está ocupado por várias motocicletas que aguardam a abertura do sinal.
Ao perceber que não conseguiria avançar pedalando, o ciclista desce da bicicleta e decide carregá-la. No vídeo, ele aparece levantando a bike e atravessando o trecho da ciclofaixa com o equipamento sobre o ombro.
Durante a gravação, a pessoa que registra a cena comenta a situação. “O cara tá carregando é a bike. Tá cruel!”, afirma.
Além das motocicletas, outro ângulo do vídeo também mostra carros ocupando a área que deveria ser utilizada exclusivamente por ciclistas.
