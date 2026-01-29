Morre ciclista que perdeu o braço ao ser atingido por caminhão em Benevides

Um homem identificado como Antônio Abreu, cuja idade não foi divulgada, morreu em um grave acidente de trânsito no início da tarde desta quinta-feira (29), na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no Centro de Benevides, na Grande Belém. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão envolvido no acidente vai responder por homicídio culposo no trânsito.

De acordo com informações da polícia, Antônio seguia de bicicleta quando foi atingido por um caminhão que realizava uma curva na via. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, que mostram o momento da colisão.

A vítima ficou presa debaixo do veículo e foi encontrada caída no chão após o impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.

Agentes de trânsito do município atuaram na ocorrência e realizaram a orientação do tráfego na área. O motorista do caminhão foi orientado a procurar uma unidade policial, o que foi feito em seguida.

O caso foi registrado na Delegacia de Benevides, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil, por meio de nota, confirmou a morte de Antônio. “Informa que a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do caminhão foi apresentado na Delegacia de Benevides e deverá responder por homicídio culposo no trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.