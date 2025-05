viaduto da avenida mário covas com avenida três corações, em ananindeua, será entregue neste sábado

O Governo do Pará vai entregar, neste sábado (17), o viaduto da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, em Ananindeua. O equipamento será o 4° a ser entregue à população desde de 2023 e vai beneficiar mais de 500 mil pessoas.

Ainda segundo o governo estadual, o novo viaduto vai transformar a mobilidade na região, desafogando o trânsito, trazendo mais fluidez e garantido menos tempo gasto no trajeto de toda população que mora no entorno.

A inauguração do viaduto estava marcada, inicialmente, para o dia 30 deste mês, conforme havia anunciado o governador Helder Barbalho. Ele tinha dado essa informação ao entregar, à população, no dia 30 de abril, o viaduto da BR-316 com a avenida Independência. Naquela mesma oportunidade, o governador informou que, em 30 de julho, será inaugurado mais um equipamento - o Viaduto Mário Covas com Independência. Outros dois viadutos já foram entregues para a população - o da avenida Ananin, em 2023, e o viaduto da BR-316 com Alça Viária, em dezembro de 2024.