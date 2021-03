Véspera do lockdown gera procura por vacina; prefeitura pede atenção aos calendários

Na manhã desta segunda-feira (15), antes do início da vigência do lockdown na região metropolitana de Belém, várias pessoas procuraram pontos de vacinação contra covid-19, na capital. Porém, não havia serviço previsto. A próxima etapa de vacinação começa nesta terça-feira (16), às 9h, com a segunda dose de imunizante para idosos nascidos em 1938 em diante. Quem, nessa faixa etária, ainda não tomou a primeira dose, poderá procurar um dos 15 pontos de atendimento.

Essa movimentação em busca de vacinação fora do prazo não é exatamente atípica. Mesmo quando há vacinação ocorrendo, após divulgação em vários meios de comunicação, pessoas passam perguntando qual a etapa atual, quem tem direito e coisas semelhantes. A diferença é que, desta vez, as pessoas passaram pouco antes de o lockdown iniciar na RMB, assustadas e confusas sobre o que fazer nos próximos dias. E ainda, com fake news circulando.

Nas redes sociais digitais, circulam boatos de que a vacinação poderia ser suspensa e prejudicada no lockdown. Porém, isso não faz sentido, já que como se trata de um serviço de saúde, é uma atividade essencial. Outra justificativa que circula na internet é que o Governo do Estado estaria "estocando" vacinas e prejudicando, deliberadamente, a campanha de imunização. A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento sobre isso à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará.

Sem informação, pessoas confusas, assustadas e irritadas se aglomeravam e reclamavam da ausência de pessoas para explicar que a próxima etapa de vacinação começa nesta terça (16) (Igor Mota / O Liberal)

A Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) da Prefeitura de Belém informou que não há qualquer previsão de alteração de calendários de vacinação por conta do lockdown, que começa a valer na noite desta segunda. Tanto que a campanha de reforço para idosos com 83 anos ou mais, ou primeira dose para 70 anos ou mais, começa nesta terça. Cada etapa será amplamente divulgada e informando quais são os públicos-alvos. Não há por que ir aos pontos de atendimento fora dos calendários.

A Comus também adianta que a etapa da semana que vem está mantida, que será para segunda dose de pessoas de 70 a 79 e nas faixas etárias de 80 anos que ainda não fizeram o reforço. A data correta e quantidade atualizada de pontos de vacinação será divulgada ao longo desta semana.