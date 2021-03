Idosos com 83 anos recebem segunda dose da vacina nesta terça-feira (16)

Idosos com 83 anos tomam a segunda dose da vacina para a covid-19 nesta terça-feira (16), em Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a meta é imunizar 2.573 mil pessoas nascidas em 1938, que receberam a primeira dose no último dia 23 de fevereiro. É necessário apresentar RG, CPF e carteira de vacinação.

Ao todo, serão disponibilizados 15 pontos de vacinação, funcionando das 9h às 17h, em diversos locais da cidade. É importante atentar que uns oferecem a aplicação a pé, outros no formato drive thru, enquanto alguns disponibilizam as duas opções (confira abaixo).

Pessoas com idade acima de 70 anos, que perderam a primeira dose da vacinação, poderão receber o imunizante durante a ação do dia 16 de março. Basta apresentar o RG, CPF, carteira do SUS (opcional) e o comprovante de residência de Belém.

Veja os pontos de vacinação



1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

3. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. Somente a pé;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

5. Estacionamento das obras sociais da Basílica. Entrada pela Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré. Somente drive-thru;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

9. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

10. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

11. UMS Carananduba. Praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro;

12. UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

13. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

14. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

15. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé.