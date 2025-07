Verão em Salinas: Praia do Atalaia tem grande agito com turistas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (11), turistas e moradores aproveitaram o penúltimo fim de semana das férias escolares de julho na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O clima ensolarado e o movimento considerado tranquilo atraíram veranistas de diferentes regiões do estado e do Brasil.

Movimento em Salinópolis no último fim de semana das férias escolares (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Veranistas destacam tranquilidade e clima familiar

O médico Luciano Elias Barbosa, 61 anos, que reside há 32 anos no Pará, escolheu passar o dia com a família no litoral. “Eu gosto da tranquilidade que tem aqui. Prefiro vir no meio do mês, quando está mais calmo. Estou achando esta sexta-feira bem tranquila”, relatou. Ele destacou ainda que a viagem é uma oportunidade de lazer em família: “Vim com minha esposa, enteada, sogro e sogra. Vamos aproveitar até domingo e depois voltamos para Belém.”

Visitantes aproveitando a Praia do Atalaia (Foto: Igor Mota | O Liberal)

VEJA MAIS

Apesar da tranquilidade, o Corpo de Bombeiros registrou quatro ocorrências no dia: um atropelamento, um acidente com animal marinho, um ferimento por objeto cortante e uma queda. O tenente-coronel Diego Cunha explicou que, apesar do fluxo intenso de banhistas, o número de atendimentos foi baixo. Ele reforçou a importância de buscar informações com os agentes sobre os pontos mais seguros para banho.

Corpo de Bombeiros alerta banhistas para riscos de maré alta (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Avaliações da maré ajudam a identificar áreas de risco. Às 14h tivemos a baixa-mar e às 20h será a preamar. Amanhã, o ciclo segue com a primeira baixa-mar às 3h e nova preamar às 9h”, explicou o oficial.

Famílias de outros estados aproveitam o verão amazônico

Famílias aproveitando o verão amazônico em Salinas (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A estudante Bianca Silva, 15 anos, veio de Macapá (AP) com a família para curtir as férias em Salinas, cidade natal de seu pai. “Estamos todos reunidos, com avós, tios, pais e irmãos. Viemos aproveitar juntos”, contou. Já outro jovem visitante do Amapá destacou a força da maré: “As águas são muito fortes. A correnteza chegou a nos arrastar. Mas seguimos aqui até o dia 17.”