Verão 2024: sorvete é uma das estratégias dos paraenses para aliviar o calor

O mês de julho chegou trazendo a promessa de dias quentes, característicos do verão amazônico. Nessa época, os alimentos gelados, como os sorvetes, são preferência de muita gente para driblar as altas temperaturas. Em Belém, paraenses que moram na cidade ou vêm de fora, não perdem uma oportunidade de se deliciar com a iguaria.

Depois de passear pelo comércio, as amigas Bianca Costa (22), Rebeca de Oliveira (22) e Vanessa Amaral (23), todas estudantes, pararam na sorveteria mais próxima para aplacar o calor das onze horas:

"Sou de Belém e, de ontem pra hoje, esse é o nosso segundo sorvete, porque, quando a gente tem a oportunidade, a gente não deixa passar", diz Vanessa. "Parece que hoje está especialmente quente. A gente veio passear, já parou para tomar sorvete e já estamos planejando a próxima vinda".

Tomar sorvete para aliviar o calor é uma opção certeira para grupo de amigas em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

Bianca, mãe da pequena Maitê, de três anos de idade, também fala que o sorvete faz parte do dia a dia: "É muito calor, toda semana tem que ter um sorvetinho. A Maitê gosta demais de sorvete, tanto que quando a gente falou que vinha na Estação, ela começou 'eu quero sorvete!'. Não pode faltar o sorvetinho dela".

Além de saboroso e ajudar a aliviar o calor, Bianca destaca a praticidade do alimento: "É muito gostoso e aqui é muito quente, e o sorvete é algo que dá para tomar enquanto a gente sai. É só colocar no copinho e ir passear. A gente se diverte".

Rebeca de Oliveira é paraense, mas já mora em Curitiba há cerca de cinco anos. Vivendo em uma cidade com clima mais ameno, ela conta que a prática de tomar sorvete virou uma tradição sempre que vem ao Pará:

"Lá em Curitiba não faz calor assim, na verdade faz bem frio, então eu quase não tomo. Quando eu venho pra cá, eu sempre tomo. Eu não estou mais acostumada com o calor daqui", brinca.

Família de Belém levou parentes do Pará, que vivem no Rio Grande do Norte, para se refrescar com uma rodada de sorvete. (Wagner Santana / O Liberal)

A família do aposentado Jorge Barbosa, de 62 anos, também separou um tempo na manhã quente de segunda-feira para se refrescar com uma rodada de sorvete. Ele estava acompanhando o casal de tios, que são do Pará, mas já vivem há mais de 40 anos no Rio Grande do Norte.

"O sorvete é algo que a gente toma a toda a hora, porque é gostoso, ainda mais nessa quentura. Faz refrescar mais. A gente toma mais sorvete no mês de julho, no verão, porque o clima está muito quente. A gente procura o sorvetezinho para esfriar", comenta.

Mesmo tendo diabetes, Jorge diz que não dispensa a iguaria doce e gelada. "Se todo mundo pensar que faz mal, a gente não toma mais. Eu sou diabético, mas estou aqui, tomando meu sorvete. Se não for tomado com exagero, não faz mal", defende.

Sem excessos

Quanto ao alívio da quentura, a nutricionista Paloma Queiroz defende a prática dos amantes de sorvete, uma vez que, de fato, o doce, assim como outras delícias geladas, como chopps, larajinhas, ‘gelatos’, etc., ajuda a diminuir a sensação de calor, ainda que não tenha o poder de abaixar a temperatura corporal. Entretanto, ela alerta quanto às calorias do alimento.

"Por ser um alimento industrializado, ele acaba sendo bastante calórico. Então é importante ter equilíbrio, consumir de momentos oportunos e dar preferência sempre àqueles que sejam feitos de forma natural, com frutas, que já contém os benefícios vindo das frutas", explica a nutricionista.

Entre as vantagens dos doces gelados à base de frutas, Paloma destaca a maior quantidade de carboidrato, em contraste com a menor quantidade de gordura, o que é capaz de conferir mais energia para o organismo.