Vendedoras de ervas do Ver-o-Peso são transferidas para espaço provisório

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), deu continuidade nesta terça-feira (11) ao processo de transferência dos feirantes do Ver-o-Peso para um espaço provisório. O local temporário está situado no estacionamento do próprio mercado e foi criado para abrigar os trabalhadores enquanto a área passa por reformas conduzidas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra).

Mudança temporária acontece devido às obras de reforma do mercado, garantindo melhores condições para os trabalhadores (Foto: Felipe de Souza | Agência Belém)

Nesta etapa, 67 barracas de venda de ervas foram realocadas. A Sedcon coordena a organização da mudança, enquanto uma empresa especializada executa a operação.

O processo teve início em 28 de janeiro. Antes da transferência das vendedoras de ervas, já haviam sido realocados 96 equipamentos dos setores de mercearia, camarão e farinha. O objetivo desse remanejamento é permitir o avanço das obras no Ver-o-Peso, um dos principais cartões-postais da cidade.

“Há muitos anos o complexo do Ver-o-Peso não recebia uma reforma como esta. Um dos principais pontos turísticos de Belém merece ser cuidado com esse carinho pelo poder público, e os permissionários, que tiram daqui o seu sustento, merecem ter melhores condições de trabalho”, destacou André Cunha, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

André Cunha, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. (Foto: Felipe de Souza | Agência Belém)

Aprovação dos feirantes

Os vendedores que já foram transferidos aprovaram o novo espaço. “Estamos alocados em um espaço bom. Está tudo limpinho e com piso emborrachado. Estou admirada com o trabalho dessa nova prefeitura”, afirmou Beth Cheirosinha, uma das vendedoras de ervas mais conhecidas do Ver-o-Peso, com 54 anos de experiência no local.

Beth Cheirosinha, Erveira (Foto: Felipe de Souza | Agência Belém)

Sebastião Teles, que trabalha no ramo há 38 anos, também elogiou a mudança. “Antes de iniciarmos esse remanejamento, a nova gestão da prefeitura teve várias reuniões conosco. Houve esclarecimentos e diálogo. Estão dando toda a estrutura no transporte e novas instalações. Agora, cabe a nós, permissionários, cuidarmos deste espaço provisório”, ressaltou.

A próxima etapa da transferência será na quinta-feira (13), quando 24 feirantes do setor de hortifruti serão realocados para o novo espaço.