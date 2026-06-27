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'Vem Louvar Pará' reúne 80 mil pessoas na 1ª noite em Belém; shows seguem neste sábado (27)

Programação no estacionamento do Mangueirão continua hoje (27) com quatro atrações nacionais, a partir das 19h

O Liberal
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Na abertura do evento, realizada ontem (26), mais de 80 mil pessoas compareceram ao estacionamento do Mangueirão (João Caio / Ag. Pará)

O Festival Vem Louvar Pará 2026 chega à sua segunda noite de apresentações neste sábado (27), em Belém. O evento de música gospel ocorre no estacionamento do Mangueirão a partir das 19h. A programação deste segundo dia do festival conta com os shows nacionais da Banda Novo Som, Bruna Karla, Anderson Freire e Isadora Pompeo. Na abertura do evento, realizada na noite de sexta-feira (26), mais de 80 mil pessoas compareceram ao local.

A primeira noite de shows na capital paraense reuniu fiéis e admiradores da música gospel para acompanhar as apresentações de Julliany Souza, Diante do Trono e Thalles Roberto, além de artistas locais. 

Durante a abertura do evento na sexta-feira (26), a governadora Hana Ghassan destacou a relevância do festival para o público cristão.

"Muitas pessoas sonham em assistir aos seus artistas favoritos e estão tendo essa oportunidade de forma gratuita. Esse público espera muito pelo festival, que já faz parte do calendário do nosso Estado", afirmou. 

O evento é gratuito e integra um cronograma que já percorreu outros cinco municípios paraenses nesta edição de 2026: Santarém, Breves, Marabá, Altamira e Parauapebas. Após as apresentações deste sábado em Belém, o festival terá sua última etapa na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, no município de Paragominas.

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