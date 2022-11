Veja onde se vacinar contra covid-19 e outras doenças em Belém e Ananindeua

O município de Belém retoma a vacinação contra a covid-19, gripe e sarampo e a multivacinação a partir desta segunda-feira (28). A população pode procurar pelo serviço nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército), na Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz. As vacinas estão disponíveis em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina.

Como repassa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), "atenção especial para os dias de jogos da Seleção Brasileira, quando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os pontos localizados nos hospitais das forças armadas estarão funcionando até às 12h".

Estão disponíveis no município as vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca. Serão aplicadas as doses dos imunizantes, inclusive, as de reforço, de acordo com cada público. Isso inclui crianças a partir de 6 meses de idade.

VEJA MAIS

Quinta dose

Belém já disponibiliza a quinta dose da vacina anticovid para idosos a partir de 60 anos. Este reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

Influenza

Podem ser vacinados contra a Influenza (gripe) pessoas a partir de 6 meses de vida e quem faz parte do público-alvo da campanha e ainda não se imunizou.

Sarampo

Contra o sarampo devem ser vacinadas todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite (paralisia infantil)

A Sesma informa que, contra a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil, devem ser vacinadas crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições: crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

É destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Ananindeua

A agenda de vacinação contra a covid-19 em Ananindeua será realizada ao longo desta semana atentando-se para o fato de que, por causa dos jogos do Brasil, nesta segunda (28), o serviço ocorrerá até as 11 horas, e, na sexta-feira (2/12), até as 14 horas.

Serão aplicadas dose, de acordo com o respectivo público-alvo, a partir de 6 meses de idade, em 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, em horários diferenciados. As vacinas a serem utilizadas: Pfizer Bebê, Pediátrica e Adulta (incluindo a 5ª dose para idosos com 60 anos ou mais), Coronavac,

Veja onde se vacinar em Belém:

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h, exceto nos dias de jogos da seleção brasileira, quando as unidades fumcionarão até às 12h. (todas as vacinas disponíveis);

de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h, exceto nos dias de jogos da seleção brasileira, quando as unidades fumcionarão até às 12h. (todas as vacinas disponíveis); Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Em dias de jogos da seleção funciona até às 12h;

terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Em dias de jogos da seleção funciona até às 12h; Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 12h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 12h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo); Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 12h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 12h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo); Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Não funcionarão em dias de jogos da seleção.

Saiba onde se vacinar em Ananindeua:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Nova Águas Lindas

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Paar

UBS Park Laguna

UBS Saré

UBS Warislândia

Horário: 8h às 16h

Locais:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Guanabara

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Una

(Horário: 8h às 12h)