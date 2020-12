Veja o que orixás e astrologia dizem sobre 2021

2020 foi uma loucura e entre tantas surpresas e eventos inesperados, muita gente está se agarrando na possibilidade de um 2021 melhor, mais calmo e cheio de boas notícias. Mas será que esta expectativa encontra alguma explicação real e concreta nos búzios, nas cartas e nas estrelas?

O babalorixá Adinamar de Ogum já trabalha há mais de 40 anos e teve pelo menos 80 filhos de santo. Querido por todo no bairro do Jurunas, onde ele mora, ganha mais prestígio a cada ano pelas previsões acertadas.

"Não faço previsões, e sim leio os orixás a partir das conjunturas que se colocam na sociedade. Tentando ajudar e guiar as pessoas que me procuram da melhor forma possível", diz ele ao optar pela modéstia.

Adinamar acredita que 2020 foi uma resposta ao fato dos nomes de Deus e Jesus Cristo terem sido muito desrespeitados pelos humanos. "Não se brinca com o nome deles, não se pode usar o nome deles para o mal, como muitos fazem. Esta pandemia veio para nos lembrar que Deus é maior", avalie ele.

2021 será regido por Oxalá inicialmente, que trará conforto para as famílias que perderam entes queridos por conta desta pandemia, que foi tão brusca. Ele é o pai, o criador, como explica Adinamar. Depois, ele entrega o reinado para Iemanjá, que trará o abraço carinhoso e o colo de mãe. Durante a entrevista, o jornalista Ariel Palacios comentava empolgado na GloboNews o início da vacinação dos hermanos argentinos, iniciada no dia 29. Pai Adinamar é cauteloso: "a cura para esse vírus eu não vejo em 2021, infelizmente. Quem sabe mais lá na frente. Talvez em 2022", prevê ele.

O principal cuidado para 2021 é rezar muito, segundo o babalorixá. Ele conta que muitas pessoas só viram a importância deste gesto agora. "Se não fosse o vírus, seria uma terceira guerra mundial que iria devassar gente do Brasil e do mundo. Acredito que Deus foi misericordioso ao apelar por essa reconexão das pessoas com o divino desta maneira. É de suma importância que as pessoas estejam na igrejas católicas, nos templos evangélicos, centros de espiritismo e também de umbanda e candomblé. Sempre pedindo por si mesmos, nunca desejando o mau do próximo", aconselha.

Na política e economia, Adinamar conta que o Brasil seguirá em 2021 com um presidente muito forte, porém militar, no caso, Jair Bolsonaro (sem partido), que precisa buscar mais conciliação e provavelmente andará em ovos em 2021. "Por isso, está havendo no Brasil uma guerra política muito grande. Essa guerra patrocinada por diversos políticos impede que eles vejam a nossa população, o sofrimento e o desemprego do povo, que cresceu demais recentemente. Essas pessoas precisam da força de todos os que mandam para um futuro melhor", diz ele, que aposta em um 2021 balanceado: 50% positivo e 50% negativo.

Se o ministro da economia, Paulo Guedes, está afastado da própria espiritualidade, é bom que se reencontre com ela imediatamente. "Os orixás mostram que ele busca um bom desempenho, mas forças superiores o impedem de agir. Ele tem uma determinação positiva ano que vem, mas não será compreendido. Ele está bastante cansado e se o presidente Bolsonaro não apoiá-lo, deverá entregar o lugar como muitos já fizeram. Não está dando mais para ele", conta Adinamar.

Cultura

Muito se falou das celebridades em 2020 e dos exemplos negativos dados por elas nas redes sociais em plena pandemia. Adinamar acredita que em 2021, tudo isso será repensado. "Vai ser um ano razoável para a cultura. Tudo seguirá freado por causa da pandemia. A cultura, as celebridades, os artistas também possuem culpa relacionada às atitudes deles, especialmente por serem tratadas como exemplo devido a exposição que possuem. As atitudes deles devem ser mais pensadas", orienta.

Esporte

Já o Remo e o Paysandu não precisam repensar erros pois estão no caminho certo - só não se sabem bem para onde. "Vejo um 2021 muito bom e produtivo para a dupla, com ambos se dando muito bem, com vitórias importantes. Mas o acesso para a série B depende deles", descontrai ele com uma gargalhada. No final de 2019, ele fez a previsão sobre qual dos dois conquistaria o acesso; veja.

Sorte

Para ter sorte em 2020, a dica do babalorixá é um banho de manjericação, ou de água de vinho branco ou com água de arroz na primeira sexta-feira do ano. "Pode pedir tudo de bom para Deus e deixa aquela água ficar sobre você de uns dez a 15 minutos e depois toma o banho normal e coloca uma roupa clara. Depois é só erguer as mãos para os céus e agradecer", recomenda.

Escrito nas estrelas

O astrólogo Rui Paiva, que atua desde 1996, conta que 2021 será um ano regido por Vênus, uma ótima notícia para quem anda querendo tirar uma folga da vida de solteiro. "Será um ano muito característico para os relacionamentos amorosos e para a ratificação de amizades. Isso não quer dizer que não haverá divórcios, mas o que prepondera são os enlaces, os casamentos, os compromissos dos casais. É possível que haja separações e que logo depois reatem o compromisso", afirma ele. Já os casamentos que estão na corda bamba, cercados por opressões de um dos dos dois lados, devem chegar a um limite em 2021, segundo Paiva.

2021 também trará uma força aquariana devido ao posicionamento de Júpiter e Saturno, trazendo o desenvolvimento de novas tecnologias, que incluem desde os remédios até as redes sociais. "A busca pelo desconhecido estará na pauta. Será um ano em que o espírito comunitário terá uma força incrível. O 'eu' ficará um pouco de lado pelo 'nós'. Quem resistir a isso sofrerá as consequências. Campanhas pela valorização do ser humano, em prol da natureza, estarão também na pauta. O compromisso com a ética e a valorização do ser humano, tendo em vista o futuro da humanidade terá uma expressividade", conta Paiva. Nada mal depois de uma pandemia que mudou a vida de todo mundo.

Na política, Rui vislumbra um ano agitado, de muita polarização e agitação social, que devem cobrar atitudes mais éticos de governantes e políticos dos três poderes.

"Ninguém escapará das cobranças, pois haverá impaciência e vontade de resolver tudo da noite para o dia. Nas ruas poderão ocorrer situações repressivas levando a embates físicos, tanto no Brasil como em outras partes do planeta", alerta o astrólogo.

Na economia a palavra da vez é instabilidade, mas provavelmente será melhor do que foi 2020, ano em que o Brasil recuou para a 13º posição no ranking das economias mais fortes do mundo (já esteve em 6º).

"Justamente sob a regência de Vênus, ocorrerá mais favorecimento financeiro, só com um detalhe: o espírito coletivo incentivará o pequeno produtor, o empresário individual, as pequenas empresas têm tudo para se destacar. Isso beneficiará a economia informal e a formal, colocando o Brasil em destaque".

Na opinião dele, só o que pode atrapalhar são eventuais políticas equivocadas dos governos, mas que independente isso, a economia tende a se recuperar, mesmo em um ambiente adverso e instável. Ele aproveita para adiantar os signos que irão se dar bem em 2021: "todos os signos de uma forma geral serão beneficiados. Os que estão melhores são Aquário, Sagitário, Gêmeos, Libra e em parte Touro. Porém os outros estarão bem também cumprindo seus desafios com determinação, sobretudo Áries, Escorpião e Peixes", finaliza.