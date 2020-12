Quer saber quem sobe à Série B? Pai de santo crava destino da dupla Re-Pa

Final de ano está chegando e é comum nessa época as pessoas procurarem sensitivos, pais e mães de santo, astrólogos ou numerólogos para tentar prever o futuro. Seja por mera curiosidade ou como uma forma de se prevenir de coisas ruins, essas pessoas começam a ser bastante demandadas nos meses de dezembro.

Em 2019, a Redação Integrada entrevistou o babalorixá Adinamar de Ogum, da Nação Queto, da Bahia, que joga cartas e búzios desde os 12 anos de idade. Na oportunidade, ele traçou algumas previsões para o ano que, agora, está próximo de terminar.

Releia a matéria e lembre outras previsões para 2020.

Entre as revelações que o babalorixá fez à época, um tema bastante esperado por torcedores paraenses: a possibilidade de Remo e Paysandu conquistarem o tão esperado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

“2019 não foi bom para nenhum, tanto que permanecem na série C. Mas 2020 será de boas contratações de jogadores e mudanças de técnicos e diretoria. Um dos dois, ou os dois, terão o acesso à série B”, cravou.

O certo é, que, segundo o babalorixá, ao menos um dos paraenses terá vaga garantida na Série B do ano que vem. Será?

Histórico da dupla RexPa na Série B

Remo: No dia 11 de maio de 2007 foi a última vez que o Clube do Remo estreou em sua última participação na segundona. A primeira partida do time azulino naquele torneio foi contra o Grêmio Barueri-SP, no Palestra Itália, então estádio do Palmeiras, em São Paulo.

Paysandu: Nas duas vezes que disputou um mata-mata para voltar à Série B do Brasileiro, o Paysandu teve que conquistar o acesso fora de casa. A primeira foi em 2012, contra o Macaé, e a segunda aconteceu em 2014, diante do Tupi. Nas duas, o Papão venceu o jogo de ida diante em Belém

Há 14 anos... foi a última vez que os dois paraenses se enfrentaram em uma Série B, lá em em 2006. O primeiro jogo foi de vitória do Alviceleste, vencendo por 2 x 0. No outro jogo, o Remo fez 3 x 1 no rival.

Neste mesmo ano, o Remo foi pior no 1º turno, quase sempre figurando na zona de rebaixamento, mas foram contratados alguns jogadores como Alex Oliveira e Adriano que conseguiram dar ânimo ao time, que permaneceu na Série B, com a 2ª melhor campanha do 2º turno, atrás apenas do campeão daquele ano, o Atlético Mineiro.

Já o Paysandu fez o inverso: bem no 1º turno, conquistou uma sequência de cinco anos na Série A. Tinha um time muito melhor. Mas teve muitos problemas de salários atrasados no 2º turno e o elenco resolveu "entregar" os jogos e o Paysandu terminou rebaixado.