Veja como se inscrever para aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Usina da Paz do Guamá

A Usina da Paz do Guamá, em Belém, abriu inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica. As aulas começam na próxima segunda-feira (18) e para se inscrever basta ir até a sede da Usina da Paz Guamá, localizada na Avenida Bernardo Sayão, n.º 4783, tendo em mãos cópias do RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. As vagas atendem diversas faixas etárias, com atividades para crianças até adultos e idosos.

Benefícios

VEJA MAIS



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a natação oferece diversos benefícios para a qualidade de vida, como o desenvolvimento motor para crianças e o condicionamento físico em adultos. A hidroginástica é recomendada especialmente para o público da terceira idade, favorecendo a prevenção de doenças crônicas como hipertensão e diabetes.

A secretária de Articulação de Cidadania, Elieth de Fátima Braga, destaca que esses serviços tem foco na comunidade. “Aqui nós temos atividades para pessoas com deficiência, para mulheres, crianças, idosos, juventude, para todo mundo. Esse tipo de atividade física cuida da saúde, e nós vamos continuar esse trabalho com cidadania e transformação social”, destacou.

As inscrições podem ser realizadas no horário de funcionamento da Usina da Paz, 8h às 20h, indo até domingo (14), ou quando todas as vagas serem preenchidas. O cronograma de aulas, turmas e horários das atividades aquáticas pode ser consultado no perfil oficial do Instagram das Usinas da Paz, @usinasdapaz.