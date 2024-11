Planetário do Pará disponibiliza observação da lua cheia nesta quinta (14); veja como participar

Nesta quinta-feira (14/11), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPA) fará uma observação do céu noturno na Usina da Paz do Bengui, em Belém. A programação será das 19h às 21h, de forma gratuita, com telescópio disponível para a comunidade observar em detalhes a lua cheia, assim como outros astros celestes.

A última observação foi feita no mês de setembro, na Usina da Paz da Cabanagem, contando com a presença de mais de 100 pessoas, que puderam se aproximar da ciência de maneira lúdica e interativa.

Lua Cheia

Segundo o técnico em física do CCPA, Gabriel Condurú, a lua estará 99% cheia na quinta-feira, atingindo o seu ápice na sexta-feira (15). “Porém, no dia 14, poderemos observar tanto os ‘mares’ quanto as crateras lunares, inclusive, o famoso ‘mar da tranquilidade’, onde o homem pousou pela primeira vez em solo lunar”, afirmou.

Já o diretor do Planetário, Roberto Silva, destaca que essa programação tem foco no serviço para a comunidade. “A atividade é mais uma oportunidade de aproximar o público do conhecimento científico, em especial da Astronomia, popularizando assim a ciência.”

Serviço

Observação do céu noturno - Centro de Ciências e Planetário do Pará

Data: 14/11

Horário: 19h às 21h

Local: Usina da Paz do Bengui - Passagem Primeiro de Julho, 2