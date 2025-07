Veja como emitir a Carteira Interpass digital e garantir meia-passagem intermunicipal no Pará

Já está disponível a versão digital da Carteira Interpass, que garante 50% de desconto no valor das passagens intermunicipais em transportes rodoviários e aquaviários. A novidade, anunciada pelo Governo do Estado por meio da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), busca assegurar o direito ao benefício enquanto as novas carteiras físicas passam por ajustes no processo de produção.

A carteira digital pode ser acessada por todos os estudantes que solicitaram o documento em 2025, assim como por aqueles que já possuem cadastro ativo. O benefício é regulamentado pela Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Intermunicipal do Pará (Cogmep), que é vinculada à Artran e também responsável pela emissão da carteira.

A versão virtual pode ser gerada gratuitamente por meio do aplicativo Interpass, disponível na Play Store e App Store, e possui a mesma validade legal da versão impressa. A modernização do sistema inclui a inserção de um QR Code vinculado ao CPF do estudante, recurso que reforça a segurança do processo e inibe o uso indevido da meia-passagem.

“As novas carteiras só poderão ser validadas nos guichês das empresas se o CPF estiver corretamente incluído no sistema. Antes, o cadastro era feito sem CPF, o que dificultava o controle e permitia usos indevidos. Agora, o CPF funciona como identificador do estudante no momento da compra e validação da passagem, tornando o processo mais ágil e confiável”, explica Rosangela Conceição, gestora da Cogmep e representante da Artran.

Rosangela também destaca a importância da legislação que garante o benefício. “O direito à meia-passagem é garantido pela Lei Estadual nº 7.327/2009, e atende estudantes que moram e estudam em cidades diferentes dentro do Pará. O benefício é válido durante o período letivo. Já nos meses de julho, dezembro e janeiro, é necessário apresentar uma declaração atualizada da instituição de ensino, comprovando a realização de aulas, estágios ou pesquisas. Esse documento deve estar assinado e carimbado pela instituição”, afirmou.

A meia-passagem intermunicipal é válida para deslocamentos entre municípios, com os seguintes limites de distância: até 100 quilômetros para estudantes de cursos técnicos e de graduação, e até 250 quilômetros para alunos de pós-graduação.

Para gerar a carteira digital, o estudante deve seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo Interpass;

Acessar o menu principal;

Selecionar a opção “Gerar Carteira Virtual”;

Preencher os dados corretamente: nome completo (sem acentos), CPF, data de nascimento e nome da mãe.

Caso a carteira não seja gerada, é importante revisar os dados informados e verificar se o cadastro já foi processado pela equipe da Cogmep.

Atendimento presencial

Estudantes que residem em Belém, Ananindeua e Marituba devem solicitar a carteira de forma presencial na sede da Cogmep, localizada no Terminal Rodoviário de Belém, sala 116, 1º andar, bairro de São Brás. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Já os alunos dos demais municípios devem fazer a solicitação por meio das instituições de ensino, que são responsáveis por reunir e encaminhar os documentos à Cogmep para emissão da carteira.