Veículo cai em buraco na av. Pedro Álvares Cabral e congestiona trânsito em Belém

Um carro ficou preso em um buraco na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Telégrafo, em Belém. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (14) e no momento do incidente o trecho estava bastante movimentado.

A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. O carro ficou parado no meio da via e causou lentidão no trânsito da área. Moradores reclamam da falta de sinalização e dos riscos frequentes causados pelos buracos na via.

Aparentemente, o prejuízo foi apenas material. O condutor do veículo não foi identificado até o momento.

VEJA MAIS

Não se tem confirmação de quanto tempo o carro ficou preso no buraco. Motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar a atenção para evitar acidentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de Belém sobre o buraco no trecho. A reportagem aguarda retorno.