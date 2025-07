Motociclista de entrega por aplicativo sofre acidente devido a buraco na avenida Almirante Barroso

Um motociclista de entrega por aplicativo se acidentou na avenida Almirante Barroso, próximo da Estação do BRT da travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (10/07). O entregador Alexandre Ferreira Santos, de 22 anos, teria caído da moto após passar por um buraco na pista central em uma das principais vias de trânsito de Belém.

A vítima foi socorrida por outros motociclistas, que passavam pelo local, e por moradores da área. Alexandre precisou ser atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os outros motociclistas também sinalizaram para os condutores evitar o buraco na Almirante Barroso. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com uma das testemunhas do acidente, o motociclista Dagoberto Xavier, a vítima estava transitando na avenida Almirante Barroso no sentido de São Brás, quando passou pelo buraco e caiu vários metros de distância.

"O rapaz trabalhando, motoqueiro de entrega, estava vindo na Almirante Barroso despreocupado e bateu nesse buraco aqui. E foi cair a 20 e poucos metros de distância. Se machucou bastante. Isso está acontecendo constantemente, inclusive com morte", declarou.

Para Dagoberto, a situação já passou dos limites. "A situação está demais. Tem os órgãos responsáveis pela prefeitura, mas não está cuidando. Eu mesmo constantemente estou fazendo esses vídeos quase toda noite da situação que nós estamos atravessando", cobrou.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou resposta aos órgãos da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) sobre o acidente e as condições da avenida Almirante Barroso.