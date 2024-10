Vai ter o Dia do Comerciário em Belém? Conheça mais sobre esta data

O Dia do Comerciário, em Belém, é comemorado na próxima segunda-feira, 28 de outubro, coincidindo com um dos pontos facultativos mais importantes do estado, o Recírio. Nesta data, o comércio na cidade não funcionará. A data não é comemorada no mesmo dia em todo o Brasil, mas, de modo geral, ela celebra conquistas históricas da classe dos Comerciários por melhores condições de trabalho.

Também conhecido como Dia do Comércio, a data é comemorada nacionalmente em 30 de outubro. Ela foi instituída, oficialmente, a partir do decreto de lei nº 12.790, de 14 de março de 2013. No entanto, em algumas regiões, ela é celebrada na terceira segunda-feira do mês de outubro. Para os trabalhadores do comércio, este dia é um feriado.

Como surgiu o Dia do Comerciário?

A data remonta o início do século XX, quando as condições de trabalho para os comerciantes eram abusivas, com jornadas de 12 horas por dia, sem feriados ou mesmo folgas aos domingos.

Os "caixeiros", como eram conhecidos os comerciantes nesse período, começaram a criar pequenos grupos e associações de apoio, que acabariam por se tornar os atuais Sindicatos Trabalhistas, e a lutar por melhores condições de trabalho.

As manifestações e associações começaram a se espalhar por todos os estados do país. No dia 29 de outubro de 1932, houve uma grande manifestação na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com mais de 5 mil comerciários marchando em direção ao Palácio do Governo (Palácio do Catete).

Os manifestantes foram recebidos pelo Presidente Getúlio Vargas, que aceitou as reivindicações dos trabalhadores e assinou o Decreto de Lei nº 4.042, de 29 de outubro de 1932, determinando a jornada de trabalho para 8 horas por dia e o repouso remunerado aos domingos para todos os comerciantes.

A Lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de outubro de 1932, sendo esta data reconhecida pela presidente Dilma Rousseff, em 2013, como o Dia Oficial do Comerciário.

*(Com informações de tvjornal.com.br)