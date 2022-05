Vai faltar água em Belém? 18 bairros vão ter o fornecimento interrompido nesta quarta-feira (04)

Moradores de 18 bairros de Belém, além de partes do Coqueiro, Atalaia, Guanabara e dos Conjuntos Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua, vão ficar sem água, a partir das 22h, desta quarta-feira (4) até as 5h de quinta-feira (5). A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai suspender o abastecimento para realizar serviços na rede que atende os setores. O fornecimento de água deve voltar gradativamente às torneiras dos paraenses.

Veja os bairros que serão afetados pelo serviço:

Batista Campos;

Jurunas;

Guamá;

Cremação;

Condor;

Marco;

Souza;

Curió-Utinga;

São Brás;

Fátima;

Canudos;

Pedreira;

Terra Firme;

Telégrafo;

Sacramenta;

Barreiro;

Marambaia;

Val-de-Cans;

Além de partes do Coqueiro;

Atalaia;

Guanabara;

Conjuntos Cidade Nova;

Guajará.

Comunicado publicado pela Cosanpa nas redes sociais (Reprodução/ Twitter)

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)