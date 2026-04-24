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Vai chover no fim de semana? Veja a previsão do tempo para Belém e regiões do Pará

Região Metropolitana de Belém e nordeste paraense podem registrar maiores acumulados

O Liberal
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Fim de semana será de pancadas de chuva no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

O fim de semana no Pará será marcado por pancadas de chuva em todas as regiões. O sábado (25) concentra a maior intensidade, conforme previsão da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Há previsão de chuvas em todas as mesorregiões do estado, principalmente durante a tarde. O sábado se destaca com maior instabilidade, com possibilidade de acumulados próximos a 40 mm em áreas localizadas, como o nordeste paraense e a Região Metropolitana de Belém.

Neste sábado, o cenário de chuva se intensifica, com precipitações mais frequentes e persistentes, inclusive no período da noite. No domingo (26), a tendência é de redução gradual da instabilidade, mas ainda ocorrem pancadas moderadas à tarde.

Previsão para o interior do Pará

O comportamento no interior do estado será semelhante ao da capital. No nordeste paraense, municípios como Cametá, Tomé-Açu e Capitão Poço devem registrar chuvas mais intensas, principalmente no sábado e domingo.

Na região do Marajó, as precipitações seguem neste sábado, com períodos de maior estabilidade no início do domingo. Já no sudeste e sudoeste, as chuvas ocorrem de forma mais irregular, com tendência de diminuição no domingo.

No Baixo Amazonas e Calha Norte, cidades como Santarém e Oriximiná terão pancadas moderadas ao longo do fim de semana. O maior volume de chuva está previsto para o sábado.

Alerta de marés e risco de alagamentos

Apesar da ausência de previsão de eventos extremos generalizados, o boletim alerta para a possibilidade de episódios isolados de chuva intensa. Isso exige atenção, principalmente em áreas urbanas e costeiras.

Outro ponto de atenção são as marés. Em Belém, elas podem registrar níveis próximos de 2,8 a 2,95 metros ao longo do fim de semana. A combinação com as chuvas aumenta o risco de alagamentos em áreas mais vulneráveis.

Temperaturas e umidade

As temperaturas no estado devem variar entre 23°C e 31°C. A umidade relativa do ar será alta, podendo atingir 100% em diversas regiões. Isso mantém a sensação de tempo abafado, típica do período.

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Fim de semana será de pancadas de chuva no Pará
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