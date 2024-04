Vacinação em Belém será suspensa no feriado desta quarta (1º) e retomada na quinta (2)

Nesta quarta-feira (1º), em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Prefeitura de Belém suspendem suas atividades, o que inclui o serviço de vacinação da população. No entanto, como informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o atendimento nas UBSs volta ao normal nesta quinta-feira (2), com a oferta da vacina bivalente como prevenção à covid-19, dos imunizantes que fazem parte do calendário vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos e atendimento para consultas e marcação de exames oferecidos à população de Belém.

A Sesma informa que a disponibilidade da vacina bivalente segue a orientação do Ministério da Saúde para os grupos prioritários. Desses grupos fazem parte gestantes, em qualquer idade gestacional; puérperas, no período até 45 dias após o parto; trabalhadores da área da saúde, professores do ensino básico e superior; idosos com 60 anos ou mais de idade; povos originários; pessoa em situação de rua; pessoas com deficiência permanente e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa.

O imunizante é destinado também aos policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (motoristas e cobradores) urbano e de longo curso; trabalhadores portuários e caminhoneiros; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade; população privada de liberdade com 18 anos e funcionários do sistema de privação de liberdade.

A vacina Pfizer Baby, destinada ao público infantil, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, e a Coronavac Monovalente, direcionada a pessoas de 5 a 59 anos de idade, que não fazem parte dos grupos prioritários e que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal de duas doses, continuam disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém, a partir de quinta-feira (2).

A Sesma ressalta que o feriado desta quarta-feira (1º) não se aplica aos serviços essenciais à população, como os prontos-socorros Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (bairro do Guamá), Hospital Geral de Mosqueiro, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Central de Leitos, Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Ação Cidadã

Durante a ação cidadã que a Prefeitura de Belém realizará na Praça da República, a partir das 9h desta quarta-feira (1º), em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Sesma vai participar ofertando variados serviços à população. O público poderá conta com serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e covid-19, distribuição de preservativos e auto testes de HIV, abordagens educativas de educação em saúde, agendamento para retirada da carteira de manipulador de alimentos, além de vacinação contra febre amarela(FB); hepatite B; tétano e difteria(DT); sarampo, caxumba e rubéola(tríplice viral).



Confira os locais de vacinação com o imunizante bivalente contra a covid-19, por distrito:



Pfizer bivalente

Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

Uremia - Av. Alcindo Cacela, 1421.Umarizal;

Fibra - Av. Gentil Bitencourt, 144. Nazaré;

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558;

Distrito Administrativo do Bengui (Daben)

UBS Bengui II - Pass. Maciel, s/n. Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 8;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, s/n.Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UBS Sideral - Rua Sideral, esquina com Av. Brasil;

UBS Mangueirão - Rua São João -1;

Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard.Estrada da Ceasa;

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, s/n;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro;

UBS Tavares Bastos - Av. Rodolfo Chermont, 170;

ESF Souza - Av. Almirante Barroso – Passagem Getúlio Vargas (dentro da Setrans);

Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Jurunas - Av. Fernando Guilhon s/n;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, nº 479;

Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

UBS Icoaraci- Rua Manoel Barata, nº 840;

UBS Tenoné - Rua 6ª Linha - s/n, ao lado da Fund. Paula Frassinete;

UBS Eduardo Angelim – Conj. Eduardo Angelim – Av. 17 de abril s/n

UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477;

Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

UBS Barreiro I - Passagem Mirandinha, 367;

UBS Canal da Pirajá - Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova.

Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

UBS Fidélis - Rua Pantanal - s/n - Outeiro;

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n;

Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina da Tv. Mauriti;

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta- Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

UBS Canal da Pirajá - Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova;

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Vila da Barca - Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Pedro Álvares Cabral.

Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

UBS Maracajá- Tv. Siqueira Mendes, s/n;

UBS Sucurijuquara – Estrada da Baía do Sol;

UBS Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho s/n;