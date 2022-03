Belém: Vacinação contra covid-19 neste domingo tem público formado por adultos e crianças; confira os locais

A Vacinação em Belém segue também pelo final de semana. A vacinação contra a covid-19 neste domingo (6) começa 12h nos principais Shoppings da capital e segue até às 19h. Somente o Shopping localizado na avenida Senador Lemos iniciou a vacinação às 10h e segue até as 15h. A movimentação é tranquila e quase sem filas.

Os locais disponíveis são nos Shoppings dos bairros da Batista Campos, Reduto, Sacramenta, Parque Verde e Mangueirão e a vacinação é para crianças e adultos que precisam começar, completar ou reforçar o esquema vacinal.

Vacina em shopping

No posto de vacinação do Shopping da Senador Lemos a vacinação começou tranquila, com poucas pessoas. Mas de acordo com Daniela Maia, coordenadora do posto do IT Center a tendência é que a procura aumente até às 15h, horário que o posto fecha. Ela diz esperar imunizar 300 pessoas, que é a média diária do ponto de vacinação. "Hoje está bem tranquilo, mas a expectativa é bem grande. Vacinamos bastante gente no decorrer da semana, todos os dias pelo menos 300 pessoas, então, estamos estimando o mesmo número para hoje. É importante o reforço da vacina, completar o calendário vacinal. O posto fica disponível até às 15h. Estamos esperando as pessoas", afirmou.

Vacinação nos shoppings torna mais prático o ato da imunização (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Amanda Matni, 30 anos, é administradora e devido ao seu trabalho tem uma rotina corrida ao longo da semana. Por isso, a disponibilidade da vacinação no final de semana é ótima e a atende, assim como a outras pessoas, diz. "Pra mim está sendo ótimo. No final de semana ficou melhor, eu trabalho de segunda a sexta. Então, na semana quase não tenho tempo. Podendo vacinar no domingo de manhã, a gente acorda, já vem se vacinar e fica livre. Para quem ainda não se vacinou, tem que se vacinar. A vacina salva. Não tínhamos medicação, vacina e perspectiva de nada antes. Então, não custa se vacinar", disse.

O público da manhã era variado, com pessoas dos 7 aos 93 anos, tomando a primeira dose e a quarta dose, respectivamente. Independente da idade, o sentimento compartilhado era o mesmo: de estar se protegendo e protegendo outras pessoas ao redor.

Fake news atrapalham a vacinação

Regiane Araújo, mãe do Renan Araújo de 7 anos, contou que esteve indecisa por um momento sobre a vacinação do filho, mesmo que ela tenha pegado a forma mais grave da doença e hoje esteja vacinada com as três doses. Devido a desinformação propagada. Mas relembra que conversou com o marido e ambos decidiram por vacinar o filho e acreditar na ciência. "No momento eu estava indecisa, se vacinava ou não por causa de muitas informações erradas. Mas conversei com o pai dele e resolvi trazê-lo", disse a mãe.

"Estou feliz por ele ter sido vacinado. Nós pegamos a doença. Eu tive a versão grave da doença. Fiquei 8 meses sem paladar. Tudo isso pesou para vaciná-lo. Agora com ele, todo mundo está vacinado em casa. É ficar de olho pra vir trazê-lo pra segunda dose", destacou.

A vacinação abrange crianças, adolescentes, adultos e idosos (Claudio Pinheiro / O Liberal)

A família Reis nunca pegou covid-19, manteve os cuidados e com a chegada do calendário começaram a cumpri-lo. Em mais um dia de vacinação, Sara Reis foi acompanhar a avó Raimunda Reis, 93 anos, para tomar a quarta dose. Para ela, a avó é um exemplo a ser seguido. Atuando há 30 anos na área de saúde, no Rio de Janeiro, Raimunda nunca descuidou da saúde e está com todas as vacinas em dia, revelou a neta. "Ela nunca pegou Covid, ninguém de casa. Mas, mesmo assim, todos estamos vacinados e continuamos com os cuidados. Ela tendo 93 anos de idade, mantém-se com saúde, com as vacinas em dia e com todos os cuidados. A gente evita sair no final de semana. Mas nos dias que não tem ninguém vamos aos balneários. E vacinados nos sentimos mais protegidos", comentou Sara.

"Eu me sinto bem, eu queria poder fazer mais. Eu queria poder contribuir mais. Eu desejo que esses jovens sejam exemplos. Eu trabalhei por 30 anos no RJ, com vacinação. Por isso sei da importância", completou Raimunda.

Onde se vacinar em Belém?

