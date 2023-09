Vacinação e consultas para cães e gatos serão oferecidos gratuitamente em Belém no domingo (3)

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) vai lançar uma nova carreta do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), mas desta vez voltada para a saúde dos animais de estimação, como cães e gatos. As atividades, que integram o Projeto Pará Patas, estão disponíveis, de forma gratuita, aos tutores e seus pets no domingo (3), a partir das 9h, na Praça da República próximo ao Theatro da Paz, no bairro da Campina, e se encerram ao meio-dia.

Dentro os serviços que serão oferecidos aos animais domésticos, estão a vacinação antirrábica, consulta veterinária e vermifugação. Para participar, o tutor precisa apenas levar a carteira de vacinação do seu cão ou gato.

Além das atividades de bem-estar animal, a ação contará com um bazar de protetores, feira de ação e desfiles dos animais, com direito a premiação.

Serviço

Carreta TerPaz Saúde Animal

Data: 3 de setembro;

Horário: 9h às 12h;

Local: Praça da República, no bairro da Campina, em Belém;

Evento gratuito.