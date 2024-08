Vacinação contra várias doenças é disponibilizada na Feira do Livro; veja os imunizantes disponíveis

Um espaço de vacinação na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes está disponível para os visitantes do evento, até o próximo domingo, 25 de agosto. A feira está localizada no Hangar Centro de Convenções, no bairro do Marco, em Belém. A visitação é gratuita e ocorre das 9h às 21h. A iniciativa que une cultura e saúde para a população paraense é da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Entre as vacinas disponíveis no espaço de imunização estão: covid-19, hepatite B, sarampo, caxumba, rubéola, HPV, ACWY, febre amarela, tétano e difteria. A iniciativa tem o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar da população, especialmente em um momento em que a cidade se prepara para receber visitantes de todo o mundo nos eventos que antecedem a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, COP 30 e durante a própria conferência.

A ação busca oferecer oportunidade para os visitantes atualizarem suas vacinas enquanto desfrutam da programação da Feira, afirma a diretora de Vigilância em Saúde da Sespa, Liliane Ferraz.

"A vigilância em saúde, por meio da coordenação de imunização, adotou a estratégia para proporcionar acessibilidade de atualização vacinal aos visitantes da feira. A vacina tem como principal função gerar imunidade, contribuindo diretamente para o controle e eliminação de doenças imunopreveníveis”, ressalta.

A diretora ressalta que a ação é especialmente importante em um momento que antecede um evento de repercussão mundial: a COP 30, que será realizada em Belém. "Ter uma população vacinada nos traz mais segurança, contribuindo para que doenças como poliomielite e sarampo, entre outras, se mantenham afastadas de nossa população", acrescenta Liliane Ferraz.

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, além de ser uma celebração literária e cultural, agora também se consolida como um espaço de promoção à saúde, mostrando a importância da vacinação para a proteção coletiva da sociedade.

Serviço

Vacinação na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Vacinas: COVID-19, hepatite B, sarampo, caxumba, rubéola, HPV, ACWY, febre amarela, tétano e difteria

Quando: até domingo (25/08)

Horário: 9h às 21h

Onde: Hangar Centro de Convenções - Av. Dr. Freitas, Marco

Entrada gratuita