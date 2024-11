Vacinação contra meningite reforça proteção da comunidade escolar em Mosqueiro

Desde a quinta (21) e até esta sexta-feira (22), ocorre a vacinação de alunos e funcionários da Escola Municipal Remígio Fernandez, no distrito belenense de Mosqueiro, como parte das medidas de prevenção à meningite. A iniciativa, alinhada ao retorno das aulas marcado para a próxima segunda-feira (25), busca garantir a segurança da comunidade escolar. Na última terça-feira (19), a escola passou por uma limpeza intensiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

VEJA MAIS



A imunização contra a meningite, doença potencialmente grave, destaca a importância de manter a população protegida. Neste mês de novembro, Mosqueiro registrou dois casos suspeitos da doença. Um adolescente de 14 anos foi diagnosticado com meningite meningocócica tipo B e permanece internado em estado estável. Outro caso, envolvendo uma criança de cinco anos, está sob investigação, com a paciente também apresentando quadro clínico estável.

Impacto regional e dados recentes

Em 2024, Belém já registrou 203 casos de meningite, com quatro mortes confirmadas. Embora o número esteja dentro do previsto, considerando a série histórica, a doença é endêmica no Brasil e requer atenção contínua, especialmente no inverno amazônico, quando a incidência tende a aumentar.

Ambientes úmidos e pouco ventilados são fatores de risco para a disseminação de doenças respiratórias, incluindo a meningite. Para reduzir os riscos, recomenda-se manter os espaços arejados, evitar aglomerações e seguir práticas adequadas de higiene.

Prevenção ativa e conscientização

Além da vacinação, medidas preventivas incluem a quimioprofilaxia para contatos diretos dos pacientes e orientações à comunidade escolar. Reuniões informativas têm esclarecido formas de transmissão e reforçado a relevância da imunização. A participação ativa de pais, alunos e profissionais de saúde tem sido fundamental para evitar desinformação e fortalecer a resposta à situação.

A meningite, caracterizada pela inflamação das membranas que revestem o cérebro, pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, rigidez na nuca, dor de cabeça e manchas avermelhadas pelo corpo. A forma bacteriana é a mais perigosa, podendo levar a complicações graves ou mesmo ao óbito, tornando essencial a busca imediata por atendimento médico ao surgirem os sinais.