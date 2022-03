Vacinação antirrábica segue com alta procura em Belém

A Prefeitura de Belém realizou a campanha de vacinação antirrábica na capital paraense em 300 pontos em diversos bairros neste sábado (26), com expectativa de imunizar até 130 mil animais. Diego Fontes soube da campanha pela divulgação nas redes sociais e foi levar para vacinar o cachorrinho Ben, um shih-tzu bem calminho e educado de seis anos de idade. Depois ele ainda foi pegar o cachorro da tia no bairro do Marco para vacinar também. Ele gostou do fato de muitos pontos de vacinação terem sido disponibilizados.

A ação segue até às 16h. Confira a lista com 300 pontos de vacinação.

"Estava atrasada a vacinação dele muito por conta da pandemia, porque a gente não estava saindo. Eu acredito que a campanha da prefeitura em anos anteriores se concentrou em alguns bairros, pelo que percebi. Esse ano foi melhor distribuído, com opções bem amplas. Ele é tranquilo, bom de vacina", contou ele enquanto estava na fila do ponto localizado na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira.

Também por lá estava a Maria Aires, que foi com a filha levar a cachorrinha Kaila, de sete anos, para se vacinar. Elas ficaram sabendo da campanha por pela televisão e chegaram cedo na fila. "É uma campanha de muito valor porque já pensou ser mordido por um cão que tenha a doença da raiva? É morte na certa. Deus o livre. É o único cachorro da família graças a Deus. Eu moro no terceiro andar e eu falei para eles não pegarem animal nenhum e aí quando cheguei em casa um dia lá ela já tava lá, se sentindo a dona de casa, latindo para mim e tudo", brinca Aires.

Campanha é anual e protege apenas contra a raiva

João Bosco Filho era o veterinário do centro de zoonoses responsável pela campanha na Aldeia Amazônica e contou que a procura foi crescendo com o passar das horas porque uma pessoa foi contando para a outra. Ele lembra que há expectativa de uma nova rodada de vacinação antirrábica em novembro, para quem não conseguiu ir desta vez.

"A gente se programa o ano todo e fica na expectativa com muita boa vontade. A gente gosta do que faz e está sempre pronto para contribuir com esse trabalho que é também de saúde publica. A gente faz de coração. Quem vacinou em menos de um ano não precisa fazer outra dose. E é bom lembrar que essa vacinação protege somente contra a doença da raiva, então a gente explica para quem vem que o animal precisa passar pelo veterinário sempre", diz.

Pela primeira vez os tutores precisaram apresentar o CPF na hora de vacinar os pets. A medida teve como objetivo identificar e mensurar a população de animais domésticos na cidade. O censo de animais será feito através de um aplicativo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar o município na elaboração de políticas públicas pela saúde e bem-estar animal.