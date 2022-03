Confira os pontos de vacinação antirrábica em Belém neste sábado

Neste sábado (26), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza a Campanha de Vacinação Antirrábica. A expectativa é que 130 mil animais sejam imunizados, em 300 pontos espalhados pela capital e distritos. Pela primeira vez os tutores deverão apresentar o CPF na hora de vacinar os pets. A medida pretende identificar e mensurar a população de animais domésticos na cidade.

Confira a lista com 300 pontos de vacinação.

O censo de animais será feito através de um aplicativo, desenvolvido pela Sesma para auxiliar o município na elaboração de políticas públicas pela saúde e bem-estar animal e utilizado pelos profissionais para registro do tutor e do animal com o número do CPF. O cartão de vacinação do animal será enviado ao e-mail informado durante o atendimento. Outra novidade é a instalação de dois pontos de vacinação no sistema drive thru, na Faculdade Fibra, no bairro de Nazaré, e na Universidade da Amazônia (Unama) do Umarizal.

Os pontos de vacinação estarão distribuídos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF), centros comunitários, sedes de organizações não governamentais (ONGs), faculdades, escolas e outros espaços parceiros da Prefeitura de Belém na ação. Cerca de três mil profissionais devem participar da campanha.

A vacinação gratuita contra a raiva é uma das políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar dos animais e garante a erradicação da doença na capital. Belém está há 37 anos sem registro de casos de raiva humana. O último caso registrado foi no ano de 1987, transmitido por um cachorro.

Serviço

Campanha de Vacinação Antirrábica em Belém

- Data: sábado, 26 de março

- Horário: de 8h às 16h

- Locais: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF), centros comunitários, sedes de organizações não governamentais (ONGs), faculdades, escolas e outros espaços parceiros da Prefeitura de Belém na ação.

_ Documentos necessários: CPF do tutor