Dia Mundial do Gato: conheça 5 locais para adotar felinos em Belém

No dia 17 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Gato. Criada por uma instituição italiana, a data busca promover campanhas contra maus tratos de animais, em especial o gato. Mas o felino é tão querido que também tem outras datas para chamar de sua: o Dia de Abraçar Seu Gato, em 4 de junho; o Dia Internacional do Gato, em 8 de agosto; o Dia Nacional do Gato, em 29 de outubro e o Dia Nacional do Gato Preto, em 17 de novembro, ambos celebrado nos Estados Unidos da América (EUA).

Atualmente, o Brasil tem a quarta maior população de gatos do planeta, aponta o site WorldAtlas. É o único país latino-americano a fazer parte da lista com os dez maiores. No entanto, os números referentes ao Brasil podem estar desatualizados. Outras duas pesquisas do setor mostram que a presença do felino é muito maior no país.

A pesquisa Radar Pet de 2020, afirma que há 30 milhões de gatos vivendo em lares brasileiros. Já para a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil pode ser o terceiro país do mundo com maior população de animais domésticos, com 23,9 milhões de gatos.

Independente da colocação, já deu para perceber que os brasileiros são apaixonados por gatos e existem muitos deles, mas nem todos estão em um lar acolhedor. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal listou 5 abrigos que acolhem animais em situação de rua e os prepara para a adoção de uma nova família. Confira abaixo os locais em Belém e como você pode ajudar.

Abrigo Dona Dilma (@abrigodonadilma)

Com mais de 145 animais precisando de adoção e doações, o Abrigo da Dona Dilma está localizado no distrito de Outeiro, em Belém. O endereço não é informado, com o intuito de evitar abandonos no local, mas através da conta no instagram, estão disponíveis todas as informações para realizar a adoção.

Para a adoção responsável:

Ter mais de 18 anos;

Se comprometer com a castração;

Estar disponível para responder a entrevista;

Preencher os requisitos da entrevista de adoção, disponível nesse link: https://beacons.ai/abrigodadonadilma

Mas caso ainda não tenha condições de adotar um pet, através dos stories, há informações de como efetuar doações e ajudar no trabalho do abrigo. Clique no link para saber mais: https://www.instagram.com/stories/highlights/17924876083871968/

Au Family Abrigo (@aufamilyabrigo)

Com mais de 1000 animais disponíveis no abrigo, o local não está mais resgatando e nem aceitando animais. Localizado em Belém, há mais de 20 anos, Raquel Viana realiza o trabalho de resgate e acolhimento de animais em situação de rua. Diariamente, o abrigo necessita de doações para manter as dezenas de cachorros e gatos. Através dos stories, o abrigo disponibiliza várias contas bancárias que podem ser usadas para enviar doações em dinheiro, basta clicar no link para saber mais:(https://www.instagram.com/stories/highlights/17939668951000301/),

Pelo perfil Au Family Adoção (@aufamilyadocao) estão disponíveis os critérios para realizar a adoção de um pet, como:

Ser maior de 21 anos;-

Adoção somente para casas muradas, sem rotas de fuga.

Projeto Peludinhos da UFPA (@projetopeludinhosufpa)

A organização sem fins lucrativos, situada na Universidade Federal do Pará (UFPA), cuida de gatos e cães que residem na instituição, dando-lhes assistência e dignidade animal. Estão disponíveis no local dezenas de animais que aguardam pela adoção.

O local é na Rodovia Augusto Corrêa, no Guamá, em Belém. Para doações e adoção, pode entrar em contato pelos números (91) 98814-8891 ou (91) 99175-3009. Através da conta no instagram, são mostrados os animais disponíveis para ganhar um novo lar e as diversas feiras de adoção organizadas pela cidade.

APAI Belém (@apai.abrigo)

A Associação de Protetores Independentes (APAI) é responsável por um abrigo com mais de 130 cães e gatos localizado em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Atuando de maneira incansável pela causa animal, o abrigo conta com diversas atividades que ajudam na divulgação do local e incentiva a adoção.

Através do contato (91) 99993-2702 e a conta no instagram, os interessados em ajudar o abrigo com ração, materiais de higiene ou dinheiro, obtêm todas as informações necessárias.

Para a adoção responsável:

Ter em mãos documentos de identificação;

Passar por uma entrevista

Lar dos Anjos (@lar_dos_anjos_)

Localizado em Belém, no momento, o abrigo tem 80 animais que sobrevivem 100% de doações. Pela conta do instagram, é mostrada a rotina diária com os animais e os gatos e cães disponíveis para adoção. Caso tenha interesse em ser um padrinho ou madrinha do abrigo, basta entrar em contato pelo número (91) 9927-45407.

Através da conta Pix (967.540.362-49), todos têm a oportunidade de manter o projeto ativo e ajudando a realizar resgate de animais em situação de rua.

