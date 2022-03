Vacina contra covid-19: quase 40% da população de Belém não tomou a terceira dose

A vacinação em Belém segue com a disponibilidade para primeira, segunda, terceira e quarta dose. No entanto, a baixa procura pelas doses de reforço, ainda segue baixo. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), 563.351 pessoas tomaram a terceira dose na capital - até o último domingo (27) -, o que representa 61,4%, ou seja, 39,5% da população vacinável ainda não retornou aos postos de vacinação. A quarta dose que agora está disponível para a população com 75 anos ou mais também vem tendo pouca adesão. Os dados apontam para 17.840 idosos aptos a tomar a vacina, no entanto, somente 7.939 se vacinaram até o dia 27, representando 55,5% da população que ainda não está vacinada, mesmo apta.

Apesar da recomendação do Ministério da Saúde (MS), que após quatro meses da última vacinação de reforço, idosos acima de 80 anos já podem tomar a quarta dose e Belém ter reduzido essa faixa etária nesta terça-feira (29) para os 75 anos ou mais, os profissionais de saúde ponderam a baixa procura. A enfermeira responsável pela vacinação no Centro Universitário Fibra, Natanne Miranda, diz que nas duas últimas semanas as procura pela terceira e quarta dose diminuiu. Ela destaca que nesta segunda (28), ao longo do dia vacinou apenas 66 pessoas com quarta dose. "Houve uma diminuição na procura, tanto da terceira, quanto quarta dose. Ontem estava 80+ e hoje está em 75+, a procura foi maior pelo primeiro grupo. Mas últimas semanas vem diminuindo. Eu acho que as pessoas estão desleixando em relação aos cuidados em relação a vacina, uso de máscara, estar em locais fazendo aglomeração. Chega a ser um fato preocupante, pois temos muitos idosos" disse.

"O índice de retorno de segunda dose está muito baixo. Até para as crianças. Ontem vacinamos 10 crianças. E os que vem, as vezes, é porque as escolas estão exigindo, aí os pais trazem. Como a contaminação baixou, as pessoas relaxaram em relação aos cuidados da vacinação. Mas a gente pede que façam a vacinação, de acordo com cada faixa etária", completou.

Mesmo com o cenário de flexibilização do uso de máscaras e os relatos de agentes de saúde apontando para baixa procura, algumas pessoas ainda estão ansiosas aguardando pela imunização da quarta dose.

Iomar Carvalho, 77 anos, conta que seguiu à risca todos os protocolos contra o coronavírus e continuará a usar máscara em locais abertos, mesmo estando vacinada com a última dose de reforço. "Eu digo que estou mais aliviada, que venci o coronavírus. [Espero] que as pessoas continuem se vacinando. Para nós vencermos isso. Para não acontecer o que vimos no passado. Nos espaços abertos eu vou continuar usando máscara, mesmo vacinada... Não me sinto segura, para que isso aconteça precisamos de mais pessoas vacinadas. Tem muita gente que falta se vacinar. Então, porquê não esperamos mais? Já estamos acostumados com a máscara. Um pouquinho mais de paciência.", Disse.

Quem também aguardou ansiosamente pelo vacinação de 75 anos ou mais foi Miuki Mogui Correa, 79 anos. Para ela, a vacinação continuará sendo importante, assim como a da gripe e de outras doenças, por isso, logo cedo foi fazer a quarta dose. "Eu acho muito importante a vacinação. Eu graças a Deus não gripo, não peguei covid, segui todas as recomendações. Eu tenho 79 anos e estava esperando a quarta dose ansiosamente. Vou continuar me vacinando até meus 100 anos, se Deus quiser", comentou sorrindo.

Sobre a liberação do uso de máscaras, a senhora diz que não deixará de usar, pois quando pensa em tirar, relembra o sofrimento do início da pandemia e o cenário crítico que vitimou muitas pessoas. "Não vou deixar de usar. Eu perdi muitos amigos e amigas, sei como é o sofrimento. Até agora Deus me sustentou e eu vou seguir usando a máscara. Se continuar fazendo a vacinação de uma quinta ou mais doses, vou continuar a fazer, igual para a gripe, como todos os anos", finalizou.