Usuários de ônibus da Monte Cristo são pegos de surpresa com paralisação de rodoviários, em Belém

Usuários de transporte público coletivo da Monte Cristo foram pegos de surpresa, na manhã desta quinta-feira (7), com a falta de coletivos provocada por conta da paralisação dos rodoviários que atuam na empresa, em Belém. Ao longo da avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, foram registradas várias concentrações de pessoas nas paradas de ônibus. Os passageiros informaram que foram pegos de surpresa com a ausência dos veículos.

VEJA MAIS

O servidor público Augusto Santos, 49 anos, foi um dos usuários que afirmaram não ter conhecimento sobre a paralisação dos trabalhadores da empresa Monte Cristo. Ele contou que estava há uma hora à espera do ônibus da linha Pedreira Lomas. “Sinceramente, eu não fazia ideia que estava ocorrendo essa paralisação. Não sou contrário a manifestação dos funcionários dessa empresa, pois acho que todo protesto e insatisfação é válido, porém eles deveriam avisar a sociedade com antecedência para dar tempo das pessoas se prepararem”, disse o usuário.

Por conta do atraso para ir ao trabalho, Augusto precisou recorrer ao transporte por aplicativo. “Agora terei um gasto que não estava previsto. Vou para um bairro adjacente, não havia necessidade de chamar um carro por aplicativo. A gente sabe que hoje em dia não é nada barato usar mais esse serviço, ainda mais quando somos pegos de surpresa. Essa paralisação prejudicou muito os usuários, acabei sabendo que não havia ônibus agora com a imprensa. Lamentável.”, desabafou.

A concentração de passageiros que aguardavam pela chegada dos ônibus também era grande durante a manhã de hoje, em frente a uma universidade particular. A estudante de enfermagem Luzia Lisboa, 22 anos, estava há 30 minutos aguardando para retornar para casa depois da aula. Ele disse que a parada de ônibus estava cheia de gente no início do dia e a maioria das pessoas não sabiam o motivo da demora da chegada dos veículos.

“Precisei ir a pé de casa à universidade, pois a parada estava cheia e nada de chegar de ônibus. Foi bastante cansativo. Quando cheguei na sala de aula, descobri com meus colegas que o motivo da ausência de transporte era a paralisação dos trabalhadores. Agora estou bastante cansada para voltar no sol do meio dia andando para minha casa. Vou aguardar mais um pouco pela chegada de alguém ônibus que certamente virá lotado”, comentou.

Quais são as linhas afetadas pela paralisação?