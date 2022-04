Rodoviários da Monte Cristo paralisam nesta quinta-feira (07/04); veja as linhas de ônibus afetadas

Os rodoviários da empresa Monte Cristo paralisaram suas atividades nesta quinta-feira (07/04), afetando cerca de 29 mil passageiros. Os ônibus da empresa, que tem cerca de 700 funcionários, estão parados nas garagens desde às 4h. Nesta manhã, várias paradas ao longo da avenida Pedro Miranda estavam lotadas. Confira as linhas afetadas.

Quais são as linhas afetadas?

Pedreira Lomas A Pedreira Lomas B CDP Providência Marex Arnesal Sacramenta/São Brás Sacramenta/Humaitá Pedreira Nazaré Bernal do Couto Presidente Vargas

Por nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) comunicou que "...as pautas apresentadas pelos rodoviários da empresa Monte Cristo, referem-se a questões trabalhistas que dizem respeito à relação empregador-empregado. Sensível ao pleito, a Semob acompanha o caso para assegurar que a empresa garanta o pronto restabelecimento da prestação do serviço, inclusive com a aplicação das devidas penalidades, e espera que as questões trabalhistas sejam resolvidas".

"Durante o período de paralisação, para não deixar os usuários desassistidos, a Semob determinou que as demais empresas, com linhas que têm itinerários sobrepostos aos da Monte Cristo, reforcem suas frotas enquanto durar a paralisação", garantiu o órgão.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para pedir um posicionamento.