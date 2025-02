Uso de vapes aumenta 600% no Brasil e acende alerta para complicações pulmonares, avalia médico

O crescimento acelerado do uso de cigarros eletrônicos, conhecidos popularmente como “vape”, trouxe um alerta em todo o país. Nos últimos seis anos, o número de usuários aumentou 600%, no Brasil, alcançando quase três milhões em 2024, segundo o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec). O avanço expressivo sinaliza sobre os riscos à saúde pulmonar, especialmente diante da falta de regulamentação e das evidências sobre os danos causados pelo “vape”. No Pará, unidades oferecem tratamento integral e gratuito para quem deseja abandonar a prática.

Os riscos dos cigarros eletrônicos têm embasamento científico, como explica o pneumologista Rubens Tofolo. Ou seja, garantidamente, oferecem perigo ao organismo, segundo o médico. Os danos são pontuais e implicam em atenção, pois em alguns casos podem ser irreversíveis.

“Assim como os cigarros tradicionais, os eletrônicos viciam e potencializam as substâncias químicas que afetam órgãos vitais, como pulmão, coração e cérebro”, comenta o pneumologista.

“A diferença é que pela existência de produtos altamente prejudiciais, os problemas começam a surgir com pouco tempo de consumo. As substâncias químicas presentes no cigarro eletrônico podem provocar episódios de falta de ar, irritação na pele, tosse, alterações na voz e outros problemas de saúde. É muito importante alertar que essas substâncias aumentam o risco de câncer, incluindo câncer de boca, de língua ou câncer de garganta", acrescenta Tofolo.

VEJA MAIS

Substâncias do vape podem ser perigosas

Tofolo lembra, ainda, que há substâncias presentes nos líquidos dos vapes que podem ser especialmente prejudiciais aos pulmões: “Entre os componentes químicos do cigarro eletrônico, está o diacetil, substância associada à doença pulmonar grave. Há ainda a presença de níquel e chumbo, altamente perigosos quando inalados com frequência. Esses químicos podem provocar episódios de falta de ar, irritação na pele, tosse, alterações na voz e outros problemas de saúde”.

“A Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Cigarro Eletrônico, conhecida como Evali, tornou-se um problema de saúde pública pela proporção que atingiu seres humanos. O alerta surge quando a pessoa passa a desenvolver sintomas respiratórios agudos, como tosse que não para, falta de ar, dor no peito, vômito, diarreia. Nesses casos, é essencial procurar um médico e não seguir pela automedicação ou o uso de remédios caseiros, pois a evolução para uma condição mais grave é rápida e pode ser tarde demais”, enfatiza.

Risco entre os jovens

Atualmente, o que se percebe é que o uso dos vapes é maior entre os jovens. Rubens afirma que a segurança de usuários mais novos, além da proteção à saúde, claro, é a forma como os cigarros eletrônicos são apresentados e o que tem causado preocupação à Organização Mundial da Saúde (OMS). “Trata-se de produtos coloridos, com design atraente e com sabores que atraem como ímã. E isso contraria as advertências determinadas pelos governos, que devem indicar na embalagem as informações sobre os riscos”, alerta Tofolo.

Ainda em dezembro de 2023, a Anvisa abriu uma consulta pública para saber a opinião das pessoas sobre a proibição de cigarros eletrônicos no Brasil. “A OMS determinou que as mesmas regras impressas nos rótulos dos cigarros convencionais sejam também usadas nas embalagens dos eletrônicos. No Brasil, o produto é proibido pela Anvisa, que não permite nem mesmo a comercialização ou publicidade”, conclui o médico.

Tratamento

No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disponibiliza o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (CRATF) para atendimento a fumantes de cigarros convencionais. Para atendimento no CRATF, o usuário do SUS pode ser encaminhado por uma unidade básica de saúde ou ir diretamente à Unidade. O CRATF funciona na Unidade de Referência Presidente Vargas, localizado na avenida Presidente Vargas, 513, próximo à praça da República. Mais informações no telefone (91) 3242-5645.

Já em Belém, é oferecido tratamento integral e gratuito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que inclui uma abordagem cognitiva, comportamental e medicamentosa. Os interessados em parar de fumar qualquer tipo de cigarro podem procurar a UBS mais próxima de onde residem para iniciar o tratamento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), pelo fato do cigarro eletrônico ser um produto relativamente novo no mercado, não há comprovação de que a pessoa precisa, necessariamente, seguir os mesmos passos do tratamento contra a dependência do cigarro tradicional.

A instrução do Instituto Nacional do Câncer (INCA) é que as pessoas busquem os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), que desenvolve o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). A iniciativa é destinada a pessoas que querem parar de fazer uso de qualquer forma de tabaco