Uso de celular em sala de aula deve ser feito de forma equilibrada, avaliam educadores

O uso de celulares em sala de aula é proibido em 28% das escolas brasileiras, conforme a pesquisa TIC Educação 2023, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Em Belém, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) já implementa essa proibição nas escolas municipais. Educadores, contudo, defendem que é necessário um uso equilibrado dos aparelhos.

"O município acompanha a Lei Estadual N° 7.269, de 6 de maio de 2009. Tal legislação proíbe o uso de telefone celular, MP3, MP4, PALM e aparelhos eletrônicos congêneres, nas salas de aula", diz a nota da Semec. Já no Pará, a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) informou que não estabelece, de forma obrigatória, nenhuma proibição de utilização de celular nas escolas da rede pública estadual.

Orientação para uso consciente

O professor Geldes Campos, coordenador do Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional (Cetec) da Semec, argumenta que, embora proibir o uso de celulares possa parecer mais fácil, orientar os estudantes sobre o uso adequado é a solução ideal. "Orientar o uso é sempre o caminho mais árduo, mais trabalhoso. Mas esse é o papel do educador", afirma.

"As escolas da rede municipal são livres para orientar o uso em sala de aula, ou fora dela, nos ambientes escolares. No mais, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional, possui um trabalho de formação permanente de professores que discute e orienta o uso de equipamentos. Acreditamos que um professor bem formado pode apontar alternativas", destaca.

De acordo com Geldes, quando "se proíbe o uso em sala de aula ou nos ambientes da escola, o estudante ao sair desse ambiente vai fazer uso, e o que é pior, um uso sem orientação, ou sem terem passado por um processo de reflexão e de educação". "Por outro lado, se o professor está ministrando uma aula sobre o corpo humano, ou outro tema, e pede aos estudantes que acessem determinado site que ilustra bem o conteúdo abordado, obviamente que isso vai ajudar na aprendizagem", evidencia o professor.

Ele reforça, ainda, a importância desse aliado tecnológico no dia a dia. "Mostrar ao estudante que existe algo além de navegar em sites aleatórios, ou perniciosos, promover uma educação midiática que leve o estudante a entender a diferença entre fato e opinião, claramente vai ajudar", afirma Geldes.

“Na Rede Municipal, temos o Programa Ver-a-Tech. Uma das ações desse Programa é o uso do smartphone combinado com um óculos de realidade virtual como auxílio da aprendizagem, para estudar determinados conteúdos e para fazer o debate sobre as tecnologias e a imersão desses estudantes nesse mundo tecnológico. Esse é um benefício e uso equilibrado das tecnologias”, adiciona Campos.

Equilíbrio é fundamental

A professora de redação Treicy Castro reforça que o celular pode ser uma ferramenta de aprendizagem benéfica se utilizado adequadamente. No entanto, ela destaca a dificuldade de equilibrar o uso dos aparelhos nas escolas. "Esse é um tema bem polêmico. O celular ele infelizmente está sendo um problema em muitas escolas, pois os alunos acabam ficando presos às telas e completamente disperso das aulas", avalia a professora.

"Sem dúvidas, o uso excessivo de celular na sala de aula atrapalha o desempenho dos alunos. A maioria das escolas em que trabalho, o uso é proibido, porém, mesmo assim, enfrentamos uma grande luta para conseguir que os alunos não usem o telefone nas aulas. Porém, eu acredito que a total proibição não é o melhor caminho, precisamos encontrar um equilíbrio neste processo", completa Treicy.

A professora também pontua que o celular "também pode ser uma incrível ferramenta pedagógica, pois temos acesso a uma diversidade de aplicativos e de informações que podem acrescentar muito nas aulas". "Eu adoro utilizar, inclusive, ao final das aulas, alguns jogos de perguntas e respostas, inserindo assuntos da disciplina, os alunos adoram e, deste modo, consigo perceber se eles, de fato, compreenderam o assunto ministrado", reforça.