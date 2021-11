Urubus vestidos com gorro de frio após dia chuvoso na Grande Belém viram memes na web

O clima chuvoso em toda a Região Metropolitana de Belém, que iniciou na última terça-feira (9) e perdura até esta quarta-feira (10), virou meme e piadas nas redes sociais. Os internautas estão se divertindo com o tempo atípico e a brincadeira sobrou até para os famosos urubus do Ver-O-Peso, no bairro Campina.

Em uma publicação compartilhada nas redes sociais, as aves aparecem vestidas com gorros de frio e estão no famoso ponto turístico paraense, que também aparece coberto de neve. “Belém hoje”, diz o post.

Os usuários não perderam a oportunidade de embarcar na brincadeira. “No meio do pitiú”, escreveu um internauta com vários emojis de frio. “Ficou tão fofinho”, disse uma segunda aos risos. “Depois do GRANIZO em Belém não duvido de mais nada”, disse uma terceira.