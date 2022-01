Em protesto, oradores do Marahú fecham entrada de Mosqueiro na manhã deste domingo (23)

A rodovia PA 391, nas proximidades do pórtico da entrada de Mosqueiro, foi interditada por moradores do Distrito, que cobram a conclusão de obras na orla do Marahu. O protesto começou por volta das 7h. Orgãos de trânsito e Polícia Militar estão no local.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, informou que está acompanhando a manifestação e se mantém aberta ao diálogo com intuito de buscar solução ao problema e liberar o tráfego para o público. Afirma ainda que reconhece o direito da livre manifestação dos moradores do Marahú, porém, adianta que a obra em questão foi iniciada e não concluída na gestão municipal passada e, os recursos são objetos de denúncia da comunidade junto ao Ministério Público do Estado.

"A Agência tem mantido diálogo aberto com a comunidade e não se furtou em debater o assunto, durante a semana passada. Na última quarta-feira, 19, foi dado início ao serviço de terraplenagem da estrada do Marahú, com vistas a amenizar os problemas de trafegabilidade do local, também atingido com as fortes chuvas e marés altas, que nesta época do ano são intensas devido ao inverno amazônico".

Ainda de acordo com a Prefeitura, este mesmo serviço de terraplenagem já foi realizado várias vezes durante esta gestão, de acordo com as limitações estruturais da Agência Distrital. "Além do atendimento estrutural, a Agência também ofereceu à comunidade do Marahú a possibilidade de criar uma comissão de moradores para abrir caminho junto às secretarias correspondentes, porém, os moradores optaram pela manifestação e interdição do trânsito na área do Portal de acesso a Mosqueiro, neste domingo, 23".

Também por meio de nota, o Departamento de Trânsito do Estado informou que desde o início da manhã deste domingo (23) a rodovia segue fechada. Agentes do Detran estão no local para realizar o controle do tráfego.