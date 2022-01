Após acordo, trânsito na entrada de Mosqueiro é liberado

Por volta das 12h deste domingo (23) o trânsito na PA 391, na altura do Pórtico da entrada de Mosqueiro, foi liberado por homens da Polícia Militar. De acordo com a Agência Distrital de Mosqueiro, houve um acordo com os manifestantes para a liberação da pista e uma reunião foi agendada para a próxima quarta-feira, 26, às 10h, na sede da Agência, com o objetivo de dar encaminhamento à pauta da comunidade.

O protesto começou às 7h e os moradores cobravam a conclusão de obras na orla do Marahu. De acordo com a Prefeitura, a obra em questão foi iniciada e não concluída na gestão municipal passada e os recursos são objetos de denúncia da comunidade junto ao Ministério Público do Estado.

"A Agência tem mantido diálogo aberto com a comunidade e não se furtou em debater o assunto, durante a semana passada. Na última quarta-feira, 19, foi dado início ao serviço de terraplenagem da estrada do Marahú, com vistas a amenizar os problemas de trafegabilidade do local, também atingido com as fortes chuvas e marés altas, que nesta época do ano são intensas devido ao inverno amazônico", disse em nota a prefeitura.